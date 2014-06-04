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ضبط عامل خراطه يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا‎

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ضبط عامل خراطه يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا‎ ضبط عامل خراطه يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباجث مركز مغاغة من ضبط عامل خراطه وبحوزته بندقية خرطوش وفردين خرطوش ورصاص يقوم بالأتجار بهم بدائرة مركز مغاغة.

كان قد تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطار من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومة إلي وحدة مباحث مركز مغاغة يفيد بقيام عامل خراطة بالأتجار بالأسلحة النارية ؛ متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المركز تمكنوا من ضبط صبري سيد حسن عبد الغني-35 سنه- عامل خراطة ؛ ومقيم بدائرة بندر مغاغة ؛ أثناء تواجده بمسكنه ؛ وبحوزته بندقية خرطوش وماسورة بندقية خرطوش و 2 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 3278 إداري مركز شرطة مغاغة ؛ وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.

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