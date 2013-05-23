رئيس بعثة تجارية أمريكية: مستقبل العلامات التجارية فى مصر مُبشر

قال سكوت لير، رئيس وفد الشركات الأمريكية والنائب الأول لرئيس الجمعية الدولية للفرنشايز حول انطباعه عن السوق المصرية، إن المشاركين فى البعثة التجارية الأمريكية التى زارت مصر من 14-18 مايو، أبدوا إعجابهم الشديد بإمكانات السوق المصرية وما تحمله من فرص للشركات الأمريكية.

ونقلت السفارة الأمريكية فى بيان لها اليوم عن "لير" قوله: "لقد زرنا مركز سيتى ستارز التجارى وتابعنا المستوى الحالى لأنشطة شركات الفرنشايز الأمريكية فى ذلك المركز، كا أتيحت لنا الفرصة لرؤية الخطط المعدة لمناطق مثل القاهرة الجديدة ومشروع "كايرو فيستيفال سيتى" – وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلامات التجارية الأمريكية فى مصر".

وقد علّقت المستشارة التجارية للسفارة الأمريكية، آن باتشر على زيارة الوفد الأمريكية قائلة "ارتفعت أنشطة الفرنشايز فى مصر، وكذلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُقدر عائدات الشركات الأمريكية العاملة وفقاً لهذا النظام فى مصر بنحو 45% من إجمالى إيرادات قطاع الفرنشايز فى مصر، ويوفر قطاع الفرنشايز نحو 55 ألف فرصة عمل فى مصر بإجمالى مبيعات سنوية يقترب من 15 مليار جنيه مصرى (2.5 مليار دولار)، ونحن نتطلع إلى العمل مع برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأفريقى للتنمية لاستقدام المزيد من شركات الفرنشايز الأمريكية إلى مصر".

واستضافت السفارة الأمريكية فى مصر وفداً تجارياً لشركات الفرنشايز (امتياز العلامة التجارية) الأمريكية فى القاهرة، وقد شملت زيارة البعثة التجارية أيضاً كل من الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وذلك برعاية جمعية الفرنشايز الدولية، ومنظمة فرنشايز تايمز وقسم الخدمات التجارية الخارجية بالسفارة الأمريكية.

وقال البيان، إن الشركات الأمريكية التى شاركت فى الوفد تشمل Hertz Equipment Rental وJohnny Rockets وPollo Tropical وWing Zone.

وقد التقى ممثلو هذه الشركات مع عدد من الشركات المصرية المهتمة بفرص الفرنشايز، كذلك شاركت المؤسسات الأمريكية فى افتتاح معرض القاهرة السنوى الدولى الحادى عشر للفرنشايز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجتمعت مع أعضاء الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز المصرية ومسئولى الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وتلتزم السفارة الأمريكية بتعزيز العلاقات التجارية مع مصر، حيث يعمل القسم التجارى بالسفارة على مساعدة الشركات المصرية المهتمة بالحصول على امتيازات العلامات التجارية الأمريكية، كما يقدم القسم التجارى المشورة لشركات الفرنشايز الأمريكية بشأن بيئة الأعمال فى مصر وإجراءات دخول السوق المصرية.