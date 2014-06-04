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الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية

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الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية

عبدالفتاح

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية من كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، والملك محمد السادس ملك المغرب ، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.

كما تلقى الرئيس المنتحب برقيات من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين ، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسفير أستراليا بالقاهرة.

وأعربوا جميعهم لسيادته عن خالص تهانيهم القلبية بالثقة الغالية التي أولاها الشعب المصرى له .. متمنين للعلاقات المتميزة بين وبلادهم دوام التطور والإزدهار.

أ ش أ

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