عدلي منصور لـ«السيسي»: أحسن اختيار معاونيك وأحذر جماعات المصالح

وجه الرئيس عدلي منصور، نصيحة للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، قائلًا «أحسن اختيار معاونيك ومن يريدون غسل سمعتهم واستعادة أيامهم السابقة»، كما وصاه بالرئيس خيرًا.

وطالب «منصور»، «السيسي»، بالابتعاد عن البطانة والسوء وجماعات المصالح، مؤكدًا أن المشير سيحفظ مصر.

كما طالب «السيسي»، الاعتناء بالصعيد وسيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين ووضع المناطق المهمشة نصب عينيه، كما قال له إن القضاء هو الحصن المنيع للمحاسبة.

وتابع: «استعادة مكانة مصر الإقليمية واللائقة دوليًا تكون بالابتعاد عن المشاكل والحزبية»، كما طالب الشعب المصري الاتعاظ بتجارب الدول المحيطة التي تفككت، وجميع نقاط أمننا القومي مهددة للمرة الأولى في التاريخ.

وأكد الرئيس أن المجتمع يشهد حالة من الإنفلات الأخلاقي الاوني وذلك يخالف قيمنا الدينية.