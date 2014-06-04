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عدلي منصور لـ«السيسي»: أحسن اختيار معاونيك وأحذر جماعات المصالح

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عدلي منصور لـ«السيسي»: أحسن اختيار معاونيك وأحذر جماعات المصالح عدلي منصور لـ«السيسي»: أحسن اختيار معاونيك وأحذر جماعات المصالح

عدلي منصور

وجه الرئيس عدلي منصور، نصيحة للرئيس عبدالفتاح ، قائلًا «أحسن اختيار معاونيك ومن يريدون غسل سمعتهم واستعادة أيامهم السابقة»، كما وصاه بالرئيس خيرًا.

وطالب «منصور»، «السيسي»، بالابتعاد عن البطانة والسوء وجماعات المصالح، مؤكدًا أن المشير سيحفظ .

كما طالب «السيسي»، الاعتناء بالصعيد وسيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين ووضع المناطق المهمشة نصب عينيه، كما قال له إن القضاء هو الحصن المنيع للمحاسبة.

وتابع: «استعادة مكانة مصر الإقليمية واللائقة دوليًا تكون بالابتعاد عن المشاكل والحزبية»، كما طالب الشعب المصري الاتعاظ بتجارب الدول المحيطة التي تفككت، وجميع نقاط أمننا القومي مهددة للمرة الأولى في التاريخ.

وأكد الرئيس أن المجتمع يشهد حالة من الإنفلات الأخلاقي  الاوني وذلك يخالف قيمنا الدينية.

 

 

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