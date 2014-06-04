روما يقترب من التعاقد مع كيتا لاعب فالنسيا

أفادت تقارير صحفية بأن نادى روما الإيطالي توصل بالفعل إلى اتفاق للحصول على توقيع اللاعب الدولى المالى سيدو كيتا لاعب خط وسط فالنسيا.

وكان اللاعب المخضرم الذى يبلغ من العمر 34 عاما قد انتقل إلى الليجا الإسبانى فى يناير الماضى قادما من نادى داليان اربين الصينى فى تعاقد استمر لمدة ستة أشهر فقط غير أنه يتجه للرحيل عن فالنسيا بعد أن عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق جديد.

وذكرت قناة (سكاى سبورت إيطاليا) أن كيتا توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئى مع المسئولين فى نادى ذئاب العاصمة حيث أنه من المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوص الطبية اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وشارك كيتا لاعب برشلونة السابق، مع فالنسيا فى 18 مباراة منذ انضمامه إليه فى مطلع العام الحالى .