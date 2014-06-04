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السجن المشدد 30 سنة وغرامة 70 ألف لمزارع لحيازته أسلحة ومخدرات بقنا

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السجن المشدد 30 سنة وغرامة 70 ألف لمزارع لحيازته أسلحة ومخدرات بقنا السجن المشدد 30 سنة وغرامة 70 ألف لمزارع لحيازته أسلحة ومخدرات بقنا

أرشيفية

قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت ،وصفوت هندي حضوريًا بالسجن المشدد 30 عام لمزارع وغرامة 70 ألف جنيه، وبراءة شقيقية غيابيًا لإتهامهم بحيازة أسلحة ومخدرات بمركز أبو تشت.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي عندما وردت معلومات، للإدارة العامة للمخدرات بقنا، عن قيام 3 أشقاء بمركزأبو تشت بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها لعملاؤهم وبإستهداف منزل ” علاء.ع.ا ” -27 سنة- مزارع ومقيم بقرية الكرنك بأبوتشت وشقيقية “أحمد” ،و”عبد اللاه” تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية و 86 طلقة نارية، وجوال بلاستيك بداخله 6 آلاف قرص مخدر، و1200 جنيه، فيما تمكن شقيقية من الهرب فتحرر محضر بالواقعة.

تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي حملت رقم 2493 لسنة 2014 جنايات أبو تشت، والمقيدة برقم 345 لسنة 2014 كلى قنا، والتي أحالتها لمحكمة الجنايات، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الأول وغرامة 20 ألف جنيه، لحيازته السلاح، و5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، للاتجار في المواد المخدرة، وبراءة شقيقيه غيابيا.

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