نصائح لتتألقي في حفلات هذا الصيف

نحرص نحن السيدات على تحقيق إطلالات مختلفة ومتجددة مع كثرة المناسبات الصيفية السعيدة في الصيف، لذلك قررنا أن نخصص هذا الموضوع لنعرض لك 10 قطع تميّزت بمرونتها وإمكانية تنسيقها في إطلالات مختلفة دون أن تشعري بالملل والتكرار، وستساعدك لتظهري أناقتك في سهرات الصيف، لذا ننصحك باقتناء:

1. الفستان الأسود القصير

نؤمن بأن هذا الفستان هو من أهم القطع في خزانة كل سيدة، إذ يعتبر كاللوحة البيضاء التي يمكن أن تقومي بتلوينها بشكل مختلف في كل مرة.

2. تنورة سوداء قصيرة

باقتنائك تنورة سوداء بسيطة توفرين على نفسك الكثير من الأموال، حيث تناسب هذه التنورة جميع القمصان التي تملكينها غالباً.

3. فستان أبيض ناعم

من القطع البسيطة والمرنة للغاية، وكل ما عليك فعله هو أن تنسقيه مع ألوان صيفية كالوردي أو الأحمر لإطلالة نهارية ناعمة، وفي السهرات المسائية اختاري إكسسوارات براقة بألوان معدنية كالذهبي والفضي.

4. توب فخم بتصميم مميز

يمكن أن ترتدي هذا التوب مع تنورة سوداء بسيطة لتحصلي على لوك جميل وفخم في السهرات المسائية.

5. قميص أبيض

ارتدت العديد من النجمات القميص الأبيض على السجادة الحمراء، ومنهن: جوليا روبرتس Julia Roberts في حفل Golden Globes هذا العام .

6. تنورة ميدي موردة

باختيارك تنورة ميدي موردة تجمعين بين أجمل اتجاهات هذا الصيف، فقد ظهرت التنانير الميدي في إطلالات كثيرة لهذا الصيف، بالإضافة إلى أن الطبعات الموردة من أجمل اتجاهات الصيف على الإطلاق.

7. حذاء بلون معدني ناعم

وفري على نفسك العديد من الأموال باقتناء حذاء ذهبي أو فضي ليناسب إطلالاتك المختلفة في السهرات، ولا مانع من أن تدفعي مبلغاً كبيراً في هذا الحذاء، إذ أنك ستقومين بارتدائه دائماً، لذا فمن الأفضل أن يكون مريحاً دوماً.

8. حقيبة براقة

تضفي حقيبة السهرات بلون براق جميل بريقاً خاصاً على إطلالتك.

9. سوار ماسي

على الرغم من أن الحجار الكريمة تلقى رواجاً كبيراً هذا الموسم، إلا أن الألماس يبقى هو الصديق المثالي لكل سيدة، إذ يعطيها رقياً وأناقة تظهر للجميع.

10. أقراط مميزة

يمكن أن تغنيك الأقراط عن باقي المجوهرات، لذا احرصي على اختيار تصميم ملفت ومميز يعبر عن أناقتك المتجددة.



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