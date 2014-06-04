كارل لاغيرفيلد يضع بصمته على حقائب LV

لم نتصور أن يجتمع المصمم الشهير كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld مع الدار الفرنسية لويس فويتون Louis Vuitton في مشروع واحد . ولكن يبدو بأن هذا المشروع سيحصل هذا العام.

تعاونت الدار إحتفالاً بذكراها 160 مع مجموعة من المصممين مثل كريستيان لوبوتان Christian Louboutin ، راي كواكوبو Rei Kawakubo ، و مارك نيوسن Marc Newson وغيرهم ليضعو بصمتهم الخاصة على الحروف الرسمية للدار LV وستظهر تصاميمهم على مجموعة محدودة من الحقائب التي ستطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل كما ستتراوح أسعارها بين €2,000 إلى €4,000 .

وقد عبّر Bernard Arnault المدير التنفيذي لمجموعة LVMH عن سعادته بهذا التعاون وقال “ لقد جمعنا مجموعة من الأشخاص المبدعين ، العباقرة إن صح القول . فكل منهم متميز حقاً في مجاله “ .