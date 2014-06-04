أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بطاقات نول جذابة ومشوقة احتفاءً بصيف دبي

Google+ Print
بطاقات نول جذابة ومشوقة احتفاءً بصيف دبي بطاقات نول جذابة ومشوقة احتفاءً بصيف دبي

تزامنا مع حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان الكريم، ولمنح رحلاتك الداخلية طابعاً سياحيا مميزاً، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بطاقات نول للسواح و المقيمين بتصاميم مميزة لفئة البطاقة الشخصية الزرقاء، التي تحمل في تصميمها أبرز معالم إمارة دبي كبرج العرب ، برج خليفة، منطقة البستكية ، دوار الساعة ، والمركز التجاري، وذلك بهدف تعريف زوار دبي على أهم المعالم التي تحتضنها الإمارة . 

وكان محمد المضرب ، مدير إدارة البطاقة الموحدة لأنظمة النقل بقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، قد أوضح في وقت سابق أن البطاقة المميزة التي طُرحت مؤخراً، تعد ذات طابع خاص كونها تضم في تصميمها أبرز معالم إمارة دبي ، والتي ساهمت بشكل كبير في جعلها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن اختيار المعالم جاء بناءً على مدى أهميتها وشهرتها العريقة ليس فقط على مستوى الدولة بل وذاع صيتها في الخارج، وتمكّنت من استقطاب الأنظار كونها تمزج بين عبق التراث والحداثة. 

وأضاف: أن الهيئة تطرح باقات مختلفة من بطاقات نول تتماشى مع المناسبات سواء كانت وطنية أو مجتمعية، من أجل منح مستخدمي وسائل النقل الجماعي الإحساس بالتميز بحملهم تاريخ الإمارة ، ومشاركة منا يف تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، إلى جانب تشجيعهم على شراء بطاقات نول لاستخدامها في وسائل النقل المختلفة  (الحافلات العامة، المترو، أو النقل البحري)، توفيرا للوقت والجهد خلال دفع أجرة التنقل في دبي.  

وأشار مدير إدارة البطاقة الموحدة لأنظمة النقل في الهيئة، إلى الأوراق المطلوبة التي ينبغي تقديمها عند طلب بطاقة نول المميزة هي كالتالي: صورة شخصية، بطاقة الهوية، وبطاقة دفع ائتمانية، بعدها يتمّكن المتعامل من زيارة الموقع الالكتروني لنول www.nol.ae ، والضغط على متجر نول، ثم اختيار التصميم المناسب، والضغط للحصول على الخدمة وملء طلب الاستمارة مع إرفاق الأوراق المطلوبة لتتم بعدها عملية الدفع الإلكتروني، والحصول على البطاقة خلال 14 يوم عمل وتكون صالحة للاستخدام لمدة خمس سنوات.

والجدير بذكره أن شراء بطاقات نول المميزة الشخصية بفئاتها المختلفة وتصاميمها المتنوعة تتم عن طريق موقع نول الإلكتروني فقط، وتبلغ قيمة الواحدة منها 100 درهم شاملة رسوم التصميم ورسوم طلب البطاقة الشخصية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية