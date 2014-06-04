بطاقات نول جذابة ومشوقة احتفاءً بصيف دبي

تزامنا مع حلول فصل الصيف واقتراب شهر رمضان الكريم، ولمنح رحلاتك الداخلية طابعاً سياحيا مميزاً، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بطاقات نول للسواح و المقيمين بتصاميم مميزة لفئة البطاقة الشخصية الزرقاء، التي تحمل في تصميمها أبرز معالم إمارة دبي كبرج العرب ، برج خليفة، منطقة البستكية ، دوار الساعة ، والمركز التجاري، وذلك بهدف تعريف زوار دبي على أهم المعالم التي تحتضنها الإمارة .

وكان محمد المضرب ، مدير إدارة البطاقة الموحدة لأنظمة النقل بقطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، قد أوضح في وقت سابق أن البطاقة المميزة التي طُرحت مؤخراً، تعد ذات طابع خاص كونها تضم في تصميمها أبرز معالم إمارة دبي ، والتي ساهمت بشكل كبير في جعلها الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، لافتاً إلى أن اختيار المعالم جاء بناءً على مدى أهميتها وشهرتها العريقة ليس فقط على مستوى الدولة بل وذاع صيتها في الخارج، وتمكّنت من استقطاب الأنظار كونها تمزج بين عبق التراث والحداثة.

وأضاف: أن الهيئة تطرح باقات مختلفة من بطاقات نول تتماشى مع المناسبات سواء كانت وطنية أو مجتمعية، من أجل منح مستخدمي وسائل النقل الجماعي الإحساس بالتميز بحملهم تاريخ الإمارة ، ومشاركة منا يف تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، إلى جانب تشجيعهم على شراء بطاقات نول لاستخدامها في وسائل النقل المختلفة (الحافلات العامة، المترو، أو النقل البحري)، توفيرا للوقت والجهد خلال دفع أجرة التنقل في دبي.

وأشار مدير إدارة البطاقة الموحدة لأنظمة النقل في الهيئة، إلى الأوراق المطلوبة التي ينبغي تقديمها عند طلب بطاقة نول المميزة هي كالتالي: صورة شخصية، بطاقة الهوية، وبطاقة دفع ائتمانية، بعدها يتمّكن المتعامل من زيارة الموقع الالكتروني لنول www.nol.ae ، والضغط على متجر نول، ثم اختيار التصميم المناسب، والضغط للحصول على الخدمة وملء طلب الاستمارة مع إرفاق الأوراق المطلوبة لتتم بعدها عملية الدفع الإلكتروني، والحصول على البطاقة خلال 14 يوم عمل وتكون صالحة للاستخدام لمدة خمس سنوات.

والجدير بذكره أن شراء بطاقات نول المميزة الشخصية بفئاتها المختلفة وتصاميمها المتنوعة تتم عن طريق موقع نول الإلكتروني فقط، وتبلغ قيمة الواحدة منها 100 درهم شاملة رسوم التصميم ورسوم طلب البطاقة الشخصية.

>