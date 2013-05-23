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بالصور| "ليا وأديل" يتعانقان أمام الكاميرات في فعاليات "كان 2013"

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بالصور| "ليا وأديل" يتعانقان أمام الكاميرات في فعاليات "كان 2013" بالصور| "ليا وأديل" يتعانقان أمام الكاميرات في فعاليات "كان 2013"

كتب : سارة سعيد منذ 34 دقيقة

لفتت الممثلتان الفرنسيتان ليا سيدو وأديل إكسارشوبولوس انتباه الحاضرين، أثناء جلسة التصوير لفيلم "Blue is the Warmest Colour"، الذي يشارك في الدورة الـ66 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وقامت ليا وأديل بالعناق أمام الحاضرين، مما جعل كاميرات المصورين تتدافع لتصويرهما، وقاما بالمزاح والضحك معا واحتضان بعضهما البعض، واتخاذ أوضاع مختلفة للتصوير أثناء الجلسة.

وبدت ليا جميلة في فستان ربيعي قصير يغلب عليه اللون الأخضر مع حذاء أحمر غامق اللون، أما أديل فارتدت فستانا قصيرا من اللون الأسود مع حذاء ذو كعب عالي.

وحضر المخرج التونسي عبد اللطيف كشيش جلسة التصوير، وقامت الممثلتان باحتضانه وتقبيله والتصوير معه.

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