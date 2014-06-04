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"حريات المحامين": يُسمَح باختيار أى مرشح للبرلمان ما لم يقترف جناية

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"حريات المحامين": يُسمَح باختيار أى مرشح للبرلمان ما لم يقترف جناية "حريات المحامين": يُسمَح باختيار أى مرشح للبرلمان ما لم يقترف جناية

أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة أنه من حق الشعب المصرى اختيار المرشح الذى يراه مناسبًا فى انتخابات مجلس النواب القادمة دون وضع قيود على حرية الناخب فى اختيار ما يريد.

أضاف أبو كريشة فى تصريحات صحفية، أن السماح لعضو الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان بالترشح للانتخابات البرلمانية ما لم يقترف أى عقوبات جنائية هو حق من حقوقه ويأتى اختياره بناء على رغبة الجماهير.

أكد أبو كريشة، أن منع أى عضو من أعضاء الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان من الترشح دون حكم قضائى نهائى يدينه فى جريمة ما يعد اعتداءً على حقه فى ممارسة حقه السياسى.

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