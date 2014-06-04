محافظ القاهرة يصطحب الأطفال ويوزع عليهم "الشيبسى" خلال جولته بحلوان

فى لفتة إنسانية خلال زيارته إلى عرب راشد التابعة لحى حلوان قام الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة باصطحاب عدد من الأطفال الذين كانوا يقومون بمتابعة زيارته ابتهاجا بزيارة مسئول لهم خلال تفقده للشوارع بالمنطقة لمتابعة أعمال التطوير.

قام المحافظ بمناداة الأطفال لاصطحابهم معه واستجابوا له وأهابه أخرون فاطمأن الباقون عندما رأوا زملاءهم يرافقون المحافظ وأمسك بيدهم وتجمع باقى الأطفال واصطحبهم سيرًا على الأقدام بحثًا عن إحدى المحلات التجارية حتى وصل إليه، وقام بشراء بعض من أكياس الشيبسى، والحلوى، وقام بتوزيعها عليهم فى طابور منظم.

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