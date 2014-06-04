أخبار عاجلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: انقلاب كبير في السياسة الأمريكية أن جد رئيس يقوم بجهد حقيقي -
مساء الانوار: سبب توقف تدريب الأهلى عدة مرات بأمر من حسام البدري -
مصدر أمني: تتبع المتهمين فى حادث تفجير مركز تدريب شرطة طنطا بأحدث الأجهزة -
ذعر بين أهالي "العشي" بالأقصر بعد ظهور حيوان غريب عقر 4 أشخاص -
أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة يصطحب الأطفال ويوزع عليهم "الشيبسى" خلال جولته بحلوان

Google+ Print
محافظ القاهرة يصطحب الأطفال ويوزع عليهم "الشيبسى" خلال جولته بحلوان محافظ القاهرة يصطحب الأطفال ويوزع عليهم "الشيبسى" خلال جولته بحلوان

فى لفتة إنسانية خلال زيارته إلى عرب راشد التابعة لحى حلوان قام الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة باصطحاب عدد من الأطفال الذين كانوا يقومون بمتابعة زيارته ابتهاجا بزيارة مسئول لهم خلال تفقده للشوارع بالمنطقة لمتابعة أعمال التطوير.

قام المحافظ بمناداة الأطفال لاصطحابهم معه واستجابوا له وأهابه أخرون فاطمأن الباقون عندما رأوا زملاءهم يرافقون المحافظ وأمسك بيدهم وتجمع باقى الأطفال واصطحبهم سيرًا على الأقدام بحثًا عن إحدى المحلات التجارية حتى وصل إليه، وقام بشراء بعض من أكياس الشيبسى، والحلوى، وقام بتوزيعها عليهم فى طابور منظم.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365