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قانونيون: اختيار"الرقابة الإدارية" لتمثل مصر فى الأمم المتحدة قرار سليم

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قانونيون: اختيار"الرقابة الإدارية" لتمثل مصر فى الأمم المتحدة قرار سليم قانونيون: اختيار"الرقابة الإدارية" لتمثل مصر فى الأمم المتحدة قرار سليم

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن موافقة على اختيار هيئة الرقابة الإدارية لتمثيل فى الأمم المتحدة فى ملف "مكافحة الفساد" قرار سليم، موضحا بأنها الجهة المعنية بملف الفساد وطرق مكافحته.

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع" بأن قرار اختيار مجلس الورزاء لمن يمثله مصر فى الأمم المتحدة فى ملف "مكافحة الفساد"، فهى سلطة تقديرية طالما أن الوفد يضم المتخصصين فى هذا المجال، مشيرا إلى مجلس الوزراء فى سلطته أيضا ضم أعضاء من النيابة الإدارية أو من الجهاز المركزى للمحاسبات مع وفد الرقابة.

وأكد رئيس قسم القانون الدستورى، بأنه ليس من حق أى جهة أو مؤسسة الاعتراض على موافقة الحكومة على تمثيل وفد من قبل الرقابة الإدارية فى الأمم المتحدة.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، حول ما تردد باعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تمثيل هيئة الرقابة الإدارية فى الأمم المتحدة فى ملف "مكافحة الفساد"، بأنه ليس قانونى.

أكد كبيش "أن هيئة الرقابة الإدارية هى الجهة المعنية والمختصة بمكافحة جرائم الفساد والبحث عن تلك الجرائم فى كافة مؤسسات الدولة، والتى تقوم الرقابة بإرسالها فيما بعد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما الجهاز المركزى للمحاسبات يختص بمراقبة الأخطاء المحاسبية والتبليغ عنها، لافتا إلى أن المشكلة أصبحت الآن هى البحث عن الظهور وليس عن تحقيق المصالح والأهداف العليا للدولة ذاتها.

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