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سترامتشوني مدرب الإنتر السابق يقترب من التعاقد مع أودينيزى

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سترامتشوني مدرب الإنتر السابق يقترب من التعاقد مع أودينيزى سترامتشوني مدرب الإنتر السابق يقترب من التعاقد مع أودينيزى

سترامتشوني

اقترب أندريا سترامتشوني، المدرب السابق لنادى إنتر ميلان من العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى حيث أنه يوشك على التعاقد مع نادى أودينيزى الإيطالي.

وكان سترامتشونى قد ابتعد عن التدريب منذ أن أقالته إدارة النيراتزورى فى مايو عام 2013 بسبب سوء النتائج غير أنه يتجه الآن لكى يحل محل فرانشيسكو جيدولين المدرب السابق لأودينزى.

وقال كريستيانو جاريتا المدير الرياضى لأودينيزى – فى تصريحات أدلى بها لقناة (سكاى سبورت إيطاليا) – إن سترامتشونى هو المرشح الرئيسى الآن لتدريب الفريق ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق نهائى معه بعد”.

ومن المتوقع أن يتم إتمام التعاقد بشكل رسمى فى وقت لاحق اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

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