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28 الف و800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالغربية

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28 الف و800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالغربية 28 الف و800 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالغربية

مديرية التربية والتعليم

يؤدي 28 ألفا و800 طالب وطالبة ، السبت القادم 7 يونيو ، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية داخل 95 لجنة رئيسية.

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية استعدادتها لاستقبال الامتحانات بتوقيع بروتوكول أمني مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وتأمين الكنترولات ومراكز نقل الأسئلة وعمليات نقل أواراق الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان الرئيسية في صناديق محكمة الغلق محملة في سيارات تابعة لمديرية أمن الغربية ، ويتم توزيعها على المدارس.كما تم تخصيص للمراقبين 24 استراحة مجهزة بوسائل المعيشة.

استلمت مديرية التربية والتعليم أجهزة الكشف عن التليفون المحمول والمعادن، وسيتم توزيع جهازان على كل لجنة عهدة لرئيس اللجنة على أن تسلم بعد الامتحانات مباشرة.

وأضافت وكيل الوزارة أن المديرية تمكنت من توفير جميع الإمكانات اللازمة لتهيئة مناخ مناسب للطلاب والملاحظين بما يكفل سير الامتحانات بدون أي معوقات وأن هناك لجان تفتيشية من المديرية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس ، كما أنه سيتم تشكيل غرف عمليات علي مستوي الإدارات العشر يتم ربطها بالمديرية لتلقي شكاوي الطلاب أو أي ملاحظات في إطار هذا الصدد وكذلك تم إنهاء الاستعدادات اللازمة لتأمين اللجان ونقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير سيارات الإسعاف والرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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