محافظ السويس يتفقد ميناء بورتوفيق تمهيدا لتشغيله 18 يونيه

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس ، ظهر اليوم الأربعاء ، بتفقد ميناء بورتوفيق وزيارة قاعة الركاب ورصيف الميناء وعدد من المنشآت الإدارية بالميناء تمهيدا لتشغيله وعودة حركة الركاب رسميا.

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس انه تم التنسيق بين محافظة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر والجهات المعنية لبدء التشغيل التجريبي لرحلات ميناء بور توفيق خلال الأسبوع المقبل استعداداً لانطلاق أولى الرحلات(السويس – ضبا – السويس ) يوم 18 يونيو .

يأتي قرار اعادة تشغيل الميناء فى 18 يونيه بدلا من 4 يونية ليكون مع الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها مع الرئيس الجديد وذلك بعد اعلان حكومة محلب بتقديم استقالتهم فور اعلان اسم الرئيس الجديد وترك الفرصة للرئيس لاختيار حكومته الجديدة التي ستعاونه على حل وتحقيق امال المصريين.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أعطي تعليماته بسرعة تطوير ورصف الطرق المؤدية للميناء وقرية الحجاج وتطوير قرية الحجاج وعمل جراج وساحة انتظار للسيارات بجوار القرية لخدمة الحجاج والمودعين من المحافظات الأخرى .

وأكد اللواء علي الشريف نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن الهيئة ستطبق منظومة جديدة بالمواني المصرية للتسهيل على الركاب وهي نظام التذكرة الموحدة و التى تشمل المواصلات الداخلية بالسعودية وداخل مصر حتى يتم توصيل الراكب إلى المحافظة التابع لها .

كان حسم الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل خلال شهر ابريل الماضي أزمة توقف ميناء اخط الركاب بميناء بورتوفيق، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها خلال الفترة االسابقة مع ملاك العبارات والوكلاء الملاحيين توصل خلالها الى اعادة تشغيل خط الركاب ، وكان اخر هذه الاجتماعات امس بحضور اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، والمستشار ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل، ومشغلى العبارات وتم الاتفاق على ان يبدأ اعادة تشغيل خط الركاب ببورتوفيق فى منتصف مايو المقبل بعد التنسيق مع الجانب السعودى ، على ان تعمل العبارات على الخط الملاحى ما بين ميناء بورتوفيق وموانى ” جده- ضبا- ينبع ” بحسب ما يحدده الجانب السعودى.

واشار اللواء حسن فلاح الى انه تم التعاقد مع شركات نقل برى لتوفير اتوبيسات لنقل الركاب داخل مصر والاراضى السعودية، حيث سيتم العمل بنظام خدمة ” door to door ” وهى خدمة جديدة تعمل لاول مرة فى الموانى المصرية، حيث تنقل الاتوبيسات الركاب المسافرين الى الاراضى السعودية عبر موانى بورتوفيق من مدنهم وقرائهم بمحافظات مصر المختلفة الى المدن السعودية التى يقصدونها.

واضاف ان تعريفة الركوب ستكون موحده وشاملة كافة نفقات النقل وذلك بهدف تخفيض الأعباء على الركاب، وسوف يتم انشاء ساحات جديدة بميناء بورتوفيق اعادة تشغيل خط الركاب بميناء بورتوفيق منتصف يونية الحالي بشكل رسمي.