أوباما يقرر تعيين أول سفير أمريكي لدى الصومال منذ 20 عامًا

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية “ويندي شيرمان” أن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” يعتزم تعيين سفير أمريكي لدى الصومال وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما .

وقالت السيدة شيرمان – في مؤتمر عقد في أحد مراكز الأبحاث في واشنطن – نقل راديو “أفريقيا 1″ اليوم (الاربعاء) مقتطفات منه – إن هذا القرار يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين ووثقتهم في أن الأفضل مقبل.

وأوضح الراديو أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تقطع أبدا رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال، إلا أن السفارة الأميركية في العاصمة الصومالية (مقديشو) مغلقة منذ عام 1991.

يذكر أن الصومال تعيش حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالدكتاتور “محمد سياد بري” عام – 1991 – حسب الراديو -، وبقيت بعدها البلاد دون حكومة فعالة، ووقعت تحت سيطرة المليشيات المتطرفة.

أ ش أ