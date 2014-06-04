التعليم: عدم تحصيل مبالغ من المتقدمين للالتحاق بالمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ، أنه لن يتم تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التقدم بطلبات إلحاق أبنائهم بمدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال.

جاء ذلك في استجابة سريعة لما ورد إلى الوزارة من شكاوى بعض أولياء الأمور من قيام مدارس التعليم الإبتدائي ورياض الأطفال بتوجيه أولياء الأمور لمكاتب الصحة لاستيفاء طوابع التأمين الصحى عند التقدم للالتحاق بالمدارس بحجة أنها تعليمات وزارة الصحة والسكان لوضعها في ملف التلميذ.

كما شدد الوزير على عدم تنفيذ المديريات التعليمية أية تعليمات سوى التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه ، نبه محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ، جميع المديريات التعليمية بعدم مخالفة تلك التعليمات ، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

> أ ش أ