ملتقى بشرطة أبوظبي حول حادثة الاعتداء على الشقيقات الثلاث

نظم مركز المعرفة بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للمعرفة، الملتقى الثالث لتبادل المعارف والأفكار؛ تحت عنوان (الدروس المستفادة من حادثة الاعتداء بفندق كامبرلاند – لندن) وذلك بقاعة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حضر الملتقى اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد كبير من الضباط ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

افتتح الملتقى الرائد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مرحباً بالحضور، ومؤكداً أن هذا الملتقى استكمال لنهجنا والتزام منا بتعزيز نشر ثقافة المعرفة في جميع القطاعات، والتي أصبحت واقعاً عملياً من خلال تطبيقنا أفضل الممارسات، كما يعدّ هذا الملتقى فرصة للتباحث والاطلاع على التجارب المتميزة وفرصة لتبادل المعارف وتطويرها.

وتحدث خلال الملتقى فريق من كبار محققي مكافحة الجرائم الجنائية الكبرى في شرطة "ميترو بوليتان" البريطانية، الذين شاركوا في عملية ضبط المتهمين المتورطين في حادثة الاعتداء اللاإنساني على الشقيقات الإماراتيات الثلاث؛ في أحد فنادق عاصمة المملكة المتحدة لندن.

واستعرضت كارل مهيتا : المسؤول عن التحريات في جرائم القتل في شرطة ميتروبوليتان، الآلية المتّبعة بشرطة ميتربوليتان في لندن لحماية المدينة للوصول إلى أعلى درجات الأمن والأمان، وبعد ذلك تحدث آندرو تشالميرس: كبير مفتشي المباحث ورئيس فريق جريمة الاعتداء على المواطنات في فندق كامبرلاند عن تفاصيل الحادثة والخطوات التي تم اتباعها، وطريقة جمع الأدلة لكشف خيوط الجريمة والقبض على الفاعلين.

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