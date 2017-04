تايلور سويفت الأفضل في Glamour Women 2014

نالت نجمة البوب Taylor Swift جائزة أفضل فنانة عالمية لعام 2014، خلال حفل جوائز " The Glamour Women Of The Year 2014" الـ11، الذي أقيم مساء الثلاثاء في لندن.

كما حصلت النجمة Naomi Campbell، التي صدمت الجميع بإطلالتها غير الموفّقة، على جائزة أفضل شخصيّة تلفزيونية لعام 2014، عن برنامجها "The Face".

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:

UK SOLO ARTIST: Paloma Faith

FASHION DESIGNER: Simon Rocha

TV PERSONALITY: Naomi Campbell

PRESENTER: Emma Willis

SPORTSWOMAN: Christine Ohuruogu

COMEDY ACTRESS: Sarah Hyland

COLUMNIST: Jane Moore

INTERNATIONAL SOLO ARTIST: Taylor Swift

FILM MAKER: Lake Bell

RADIO PERSONALITY: Fearne Cotton

NEXT BREAKTHROUGH: Lily James

ACCESSORIES DESIGNER: Katie Hillier

BAND: Little Mix

UK TV ACTRESS: Jenna Coleman

WRITER: Helen Fielding

THEATRE ACTRESS: Billie Piper

OUTSTANDING CONTRIBUTION: Nicole Kidman

INTERNATIONAL TV ACTRESS: Emily Vancamp

ENTREPRENEUR: Alexa Chung

MAN OF THE YEAR: Sam Claflin

EDITOR’S SPECIAL AWARD: Taylor Schilling

GLAMOUR HERO: Davina McCall

FILM ACTRESS: Sally Hawkins

GLAMOUR ICON: Dame Helen Mirren