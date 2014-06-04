تايلور سويفت الأفضل في Glamour Women 2014

الأربعاء 04-06-2014 15:47
نالت نجمة البوب Taylor Swift جائزة أفضل فنانة عالمية لعام 2014، خلال حفل جوائز " The Glamour Women Of The Year 2014" الـ11، الذي أقيم مساء الثلاثاء في لندن.
كما حصلت النجمة Naomi Campbell، التي صدمت الجميع بإطلالتها غير الموفّقة، على جائزة أفضل شخصيّة تلفزيونية لعام 2014، عن برنامجها "The Face".
وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:
UK SOLO ARTIST: Paloma Faith
FASHION DESIGNER: Simon Rocha
TV PERSONALITY: Naomi Campbell
PRESENTER: Emma Willis
SPORTSWOMAN: Christine Ohuruogu
COMEDY ACTRESS: Sarah Hyland
COLUMNIST: Jane Moore
INTERNATIONAL SOLO ARTIST: Taylor Swift
FILM MAKER: Lake Bell
RADIO PERSONALITY: Fearne Cotton
NEXT BREAKTHROUGH: Lily James
ACCESSORIES DESIGNER: Katie Hillier
BAND: Little Mix
UK TV ACTRESS: Jenna Coleman
WRITER: Helen Fielding
THEATRE ACTRESS: Billie Piper
OUTSTANDING CONTRIBUTION: Nicole Kidman
INTERNATIONAL TV ACTRESS: Emily Vancamp
ENTREPRENEUR: Alexa Chung
MAN OF THE YEAR: Sam Claflin
EDITOR’S SPECIAL AWARD: Taylor Schilling
GLAMOUR HERO: Davina McCall
FILM ACTRESS: Sally Hawkins
GLAMOUR ICON: Dame Helen Mirren