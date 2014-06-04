كاظم الساهر من "موازين": انتظروني قريباً مع حسين الجسمي

أقام الفنان كاظم الساهر مؤتمره الصحفي قبل حفله بساعة واحدة في مهرجان "موازين". وهذا التوقيت كان خارجاً عن القاعدة المعتمدة في إجراء المؤتمرات الصحفية لمهرجان "موازين". لكن مكانة كاظم الساهر الفنية لها خصوصية في المغرب. فتهون له الصعوبات من جهة ومن جهة أخرى نادراً ما يجري فنان ما مؤتمر صحفي قبل الحفل بساعة، خاصة أن الفنان يعمل ما بوسعه لأخذ قسط من الراحة قبل حفله. لكن كاظم وبهدوء شخصيته وتوازنه في الردّ على الأسئلة مهما كانت محرجة يجعله غير آبه إن كان المؤتمر قبل حفله أو بعده. فالأمر بالنسبة إليه سيان.

بدأ كاظم مؤتمره الصحفي قائلاً:" مرحباً وها أنا حاضر للردّ على الأسئلة". ورداً على سؤال إن كان في نيته تقديم أغنية مصرية لمصر أسوة بما قام به حسين الجسمي بأغنيته "بشرة خير"، قال كاظم: أنا أغني للشعب المصري وأنا دائماً مع الشعوب. وسوف أغني في مصر قريباً. وأتمنى لو أغني على المسرح بين الشعب لأغني لأكبر عدد ممكن من الناس".

وعن عدم مشاركته المشتركة المغربية في برنامج the voiceخولة مجاهد في حفله في "موازين" والاستعاضة عنها بالفنانة المغربية جميلة قال: "أنا أتمنى لو كانت خولة في حفلي. لكن هذا يعود لإدارة المهرجان". وهنا تدخل مدير قسم البرمجة العربية محمود المسفر قائلاً:" خولة لاتزال بحاجة لبعض الوقت وليس لديها عمل غنائي خاص بها". ومن ثم أكمل كاظم كلامه واعداً أنه سيجعلها تشاركه حفلاً آخر له سيحييه في مدينة فاس في المغرب. وعن مشاركته الدائمة في "موازين" وسكنه في المغرب، ومع ذلك لم يغنِ أغنية مغربية، قال كاظم موجهاً دعوة كما وجّهتها الفنانة نانسي عجرم من نفس المكان لأي شاعر يقدم نصاً باللهجة المغربية يتميز بقيمة شعرية مضيفاً:" معظم أغنياتي أستخدم فيها موسيقى مغربية". وقد صرح كاظم عن عمل يلحنه للفنان حسين الجسمي ومن المحتمل أن يغنياه سوياً ومن المحتمل لا. وهذا يعود لهما. لكنه أكد أن لديه لحناً خاصاً للجسمي لأنه يحب صوته كثيراً مشيداً بشخصية الجسمي المحببة إلى قلبه.

وعن اختيار الفنان وائل جسار أغنية من أغنياته لغنائها قال كاظم:" وائل من الأصوات التي أحبها وأنا دائماً أسميه مطرباً ولديه ميزة أنه يغني الأغاني الطربية القديمة بصوته وشخصيته". وعن قصته مع الفنانة شيرين قال كاظم مبتسماً:" شيرين شخصية عفوية "مهضومة" تتصرف بتلقائية. والبرنامج بحاجة إلى مرحها. وعندما أتت بدمية وطلبت مني ولداً أثارت في البرنامج حالة من المزاح والضحك". وعن أغنيته الأخيرة "ودي أشرحلك شعوري" كأغنية خليجية من ألحانه وكلمات الساري قال هذه الأغنية موجودة لديّ من سنتين. وأحبها كثيراً. وقد طرحتها مؤخراً قبل مجيئي إلى "موازين". استغرق مؤتمره الصحفي ساعة واحدة معتذراً من الصحافيين لتوجهه إلى المهرجان.

لماذا رفض كاظم الإقامة في الفندق؟

الليلة الخامسة من مهرجان "موازين" مختلفة ولها طعم في كلام الغرام والحب الذي تدفّق من صوت كاظم الساهر، بمشاعر رجل عرف كيف يدخل قلوب النساء بهدوء طلته وجاذبية صوته القادر على حمل رسالة حب. بدأت الحفل عند العاشرة والنصف الفنانة المغربية جميلة المتخرجة من برنامج "نجم الخليج". واستمتعت بغنائها أمام جمهور كاظم الغفير. فعنت "يا بنت بلادي" و"مرسال الحب" وغيرهما من الأغنيات. لكن عندما غنت أغنيتين لها باللهجة الخليجية توقف تفاعل الجمهور لجهله الأغنيتين. عند العاشرة والربع، حضر "قيصر الغناء" إلى المسرح وسط تصفيق الجمهور الذي حمل يافطات مكتوب عليها اسم كاظم.

إطلالة كاظم على المسرح بدت مميزة مع بذلته السوداء واللون الأسمر الصيفي الذي اكتسبه من البحر. وكان كاظم قبل المهرجان بأسبوعين قد طرح أغنية "يا راعي الود" استعداداً لغنائها في مهرجان "موازين".

كاظم هو الفنان الوحيد الذي لم ينزل في فندق "تور حسان" إنما في منزله في المغرب برفقة أصدقائه من الفرقة الموسيقية. ولم يستطع أحد من الإعلاميين إجراء أي لقاء مع كاظم الساهر بحكم إقامته في منزله.

أشاد معظم الفنانين المشاركين في المهرجان في التنظيم الدقيق لإدارة المهرجان إلى جانب الإشادة في هندسة الصوت والإخراج والإضاءة التي تمّ الإستعانة بها من فرنسا.

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