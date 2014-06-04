سيدتي نت تكشف من يقف وراء نجاح أهم نجوم العالم

لا يمكن إنكار حقيقة أن طريق النجومية صعب وطويل وحافل بالمشقات والعقبات، لكن وراء كل نجاح لا بد من وجود شخص مجهول يستحق التقدير ورد الجميل.

يعتقد الكثير أن ما وصل إليه نجوم اليوم هو نتيجة مجهود شخصي، لكن العكس صحيح، وهنا قائمة ببعض والدات النجوم اللواتي تخطين الصعاب من أجل تأمين حياة تليق بالأولاد وتؤمن لهم مستقبل أفضل:

والدة Beyoncé : ترافق Tina Knowles إبنتها منذ الصغر، والآن عندما أصبحت واحدة من ألمع وأشهر نجوم العالم ما زالت تتابعها، وهي التي أسست دار House of Deréon للأزياء من أجل ضمان إستقرار وضع إبنتها المادي. بالرغم من ثراء وموهبة Beyoncé ، إلا أن والدتها هي التي تقف وراء نجاحها وأناقتها ومصالحها.

والدة Selena Gomez :هي إمرأة مجاهدة ومضحية بكل معنى الكلمة. عاشت Amanda Dawn مع والديها بالتبني، وفي سن الـ 16 أنجبت طفلتها الأولى Selena. كانت Amanda تحب الفن بشكل عام والتمثيل بشكل خاص، ومن الواضح أن إبنتها ورثت هذه الموهبة الكبيرة والهامة عنها، إلى جانب أنها نسخة مصغرة عنها من حيث الشكل

والدة Halle Berry : هي أم لواحدة من أجمل نساء هوليوود. عاشت حياة صعبة وشاقة، حيث إنفصلت عن زوجها Jerome J. Berry كي تربّي إبنتها في بيئة صافية وهادئة بعيدة عن والدها المدمن على الكحول. طوال حياتها حاولت Judith Ann Hawkins أن تعلّم Berry الإعتماد على نفسها من دون الإتكال على أحد مهما كانت الظروف.

والدة Jennifer Lopez : كانت Guadalupe Lopez ربة منزل، لكنها عملت في حضانة للأطفال سابقاً كي تؤمن مصروفها ومصروف عائلتها. Guadalupe لم تبق على هذا الحال طويلاً، حيث إبتسم لها الحظ مرة وفازت بمبلغ 2.4 مليون دولار في أحد ألعاب القمار.

والدة Tom Cruise : قد يستغرب البعض أن Mary Lee South وهي والدة أحد أهم نجوم العالم، عاشت حياة متواضعة وفقيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. Mary Lee كرست حياتها من أجل تربية اولادها الأربعة، بعد إنفصالها عن زوجها المؤذي والظالم والمغتصب.

والدة Justin Bieber : لم تعش Pattie Mallette حياة سعيدة كالتي يعيشها إبنها حالياً. عانت Mallette منذ طفولتها بسبب والدها الذي إعتدى عليها وتحرش بها أكثر من مرة إثر إفراطه في تناول الكحول، كما عانت بسبب يأسها وإدمانها.

أنجبت Pattie إبنها الأول Justin Bieber في سن صغيرة وعاشت معه كأم عزباء. وبالرغم من محاولات Pattie Mallette لتأمين حياة هادئة لإبنها، يبدو أن البيئة التي ولد ونشأ فيها تؤثر على حياته الحالية وتبرر بعض تصرفاته العدائية.