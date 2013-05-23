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رئيس الوزراء التركي: أوباما أكد لأردوغان "عدم مشروعية نظام الأسد"

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رئيس الوزراء التركي: أوباما أكد لأردوغان "عدم مشروعية نظام الأسد" رئيس الوزراء التركي: أوباما أكد لأردوغان "عدم مشروعية نظام الأسد"
بولند آرينج: اجتماع جنيف الثاني قد يحمل نتائج ملموسة

كتب : الأناضول منذ 3 دقائق

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي "بولند آرينج"، أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية "باراك أوباما"، أكّد لرئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال الإجتماع الذي عقداه في "واشنطن" نهاية الأسبوع الماضي، على عدم مشروعية الأسد وضرورة رحيله.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها "آرينج"، مع محطة الـ "تي آر تي" التركية، وأوضح خلالها أن اجتماع جنيف الثاني المزمع عقده ، قد يحمل في طياته نتائج ملموسة بشأن الملف السوري، في حال تم إقناع روسيا.

وتابع "أرينج"، عطفاً على موضوع اتهاماتٍ لاذعة ساقها أحد نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، حيث اتهم "الجيش السوري الحر" بأنهم عبارة عن "حفنة قتلة"، بأن الجميع يمتلك الحق بالحديث حول الأخطاء المحتملة التي من الممكن أن تكون قد ارتكبتها بخصوص الموضوع السوري، كما أن الجميع يمتلكون حق تصويب تلك الأخطاء المحتملة، أو تقديم اقتراحات حول الآلية التي ينبغي على الحكومة اتباعها من أجل تصحيح الأخطاء، مضيفًا: "لكن ما لا يمكن فهمه هو عدم انتقاد المجازر التي يقوم بها نظام الأسد وعدم إدانتها، واتهام حكومتنا بمعاداة نظام الأسد".

كما تطرق "آرينج"، إلى قضية رفض "هانس سوبودا" رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي لقاء "كمال قليجدار أوغلو" رئيس حزب الشعب الجمهوري، وذلك كردة فعل على تشبيه الأخير رئيس الوزراء التركي برئيس النظام السوري "بشار الأسد"، معرباً عن حزنه لوقوع سياسي تركي في مثل ذلك الموقف أمام رئيس كتلة برلمانية أوروبية.

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