سان جيرمان يرصد 61 مليون جنيه إسترليني لضم أزار

أ ش أ - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لتقديم عرض قيمته 61 مليون جنيه استرليني من أجل ضم إدن أزار من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي سدد غرامة مؤخرا قيمتها 49 مليون جنيه استرليني بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف قد اشترى في الشهر الماضي البرازيلي ديفيد لويز من البلوز مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي أظهر اهتمامه أيضا بكل من برانيسلاف ايفانوفيتش واوسكار وبيتر تشيك غير أن أزار يبدو أنه يحظى بالاهتمام الأكبر ويعتقد أن تشيلسي يمكن أن يتخلى عنه.

ويتردد أن وكيل اللاعب التقى بالفعل مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مالك باريس سان جيرمان في باريس وأن النادي قد يعرض على اللاعب عقدا لمدة خمس سنوات براتب إسبوعي قيمته 239 ألف استرليني.

من جانبه، يأمل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في أن يحسم صفقة انتقال دييجو كوستا مهاجم اتليتكو مدريد قبل انطلاق نهائيات كأس العالم مقابل 35 مليون استرليني كما يسعى لضم زملائه كوكى وفيليبى لويز ودييجو جودين.