كازورلا يحاول اقناع فابريجاس بالعودة لأرسنال

أ ش أ - يحاول سانتي كازورلا لاعب خط وسط أرسنال إقناع زميله فى المنتخب الاسبانى سيسك فابريجاس بالعودة لصفوف المدفعجية فى الموسم المقبل.

لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا لم يحسم موقفه من الأندية التي تتفاوض على ضمه، حيث يبقى الجدل مثارا في ظل اهتمام الأندية الإنجليزية آرسنال وتشليسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وكذلك ليفربول قائما، بانتظار رحيل اللاعب المتوقع عن البلوجرانا.

ويأمل كازورلا أحد المتألقين مع المدفعجية هذا الموسم في أن يقنع مواطنه فابريجاس بالعودة إلى أرسنال مجددا، حيث يأمل كازورلا في إقناع نجم وسط البارسا باختيار فريقه السابق ما بين العروض المقدمة إليه.

ويحاول آرسنال جلب فابريجاس الذي سيكون متاحا للرحيل عقب نهائيات كأس العالم بحسب ما هو متوقع في برشلونة.