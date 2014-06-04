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كوستا قد ينضم إلى تشيلسي قبل المونديال

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كوستا قد ينضم إلى تشيلسي قبل المونديال كوستا قد ينضم إلى تشيلسي قبل المونديال

أعرب المسئولون فى نادى تشيلسى الإنجليزي عن ثقتهم في الحصول على توقيع الإسبانى الدولي دييجو كوستا مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، قبل انطلاق كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال البرازيل يوم 12 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية نقلا عن مصادر فى ستامفورد بريدج ،أنه قد تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن تفاصيل العقد مع كوستا غير أن إصابته الحالية هى التى تعرقل إتمام التعاقد حيث ينبغى أن يخضع للفحوص الطبية قبل التوقيع.

ولكن نظرا لأن كوستا عاد إلى التدريب مرة أخرى مع الأسبانى فإن تشيلسي يضغط من أجل إتمام هذه الصفقة الكبيرة قبل المونديال.

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