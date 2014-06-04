الشاهد الثانى في “اقتحام قسم العرب”: لا أتذكر الواقعة لمضى قرابة عام

أكد الشاهد الثانى العميد أحمد فاروق أمام محكمة جنايات بورسعييد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية “اقتحام قسم شرطة العرب”، البالغ عدد المتهمين فيها 191 متهماً فى مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من أعضاء وقيادات الإخوان، أن ماحدث يوم الواقعة لايتذكره لأنة يعمل فى مجال البحث الجنائى منذ ثلاثون عامًا، واشترك فى الكثير من فرق البحث فى القضايا المماثلة والغير مماثلة.

وأضاف العميد أحمد فاروق: أخشى أن لا تسعفنى ذاكرتى فى تذكر تفصيلات التحقيقات نظرًا لمضى قرابة عام على القضية، والتمس الرجوع إلى أقوالى فى تحقيقات النيابة والاجراءات، حرصًا على العدالة، وأعيد قسمى أمام المحكمة، وإن ماتم سردة فى تحقيقات النيابة ومحضر الاجراءات هى الحقيقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشاريين صلاح الدين فتحى الخولى وسعيد عيسى حسن عيسى وحضور محمد عبد اللطيف وايمن الهجرسى ممثلى النيابة العامه وسكرتارية خالد خضير وعصام سليم.

وتضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في تنظيم الإخوان، منهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة وأخرين من قيادات الجماعة.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر اغسطس 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد ،مما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 من عناصر الشرطة خلال تلك الأحداث.