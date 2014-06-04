وزير لبناني: لن نقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودنا

أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن بلاده لن تقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودها ، مؤكدا أن شرط الدخول إلى لبنان أن يكون النازح قادما من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.

وقال درباس – في تصريح صحفي اليوم – إن حكومة بلاده أخذت مواقف واضحة حول النازحين السوريين، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام كلفه لوضع خريطة طريق.

ورفض درباس “أن يتم التعامل مع الازمة السورية على أساس أنها موضوع إنساني، بل هي سياسية، وقد غابت الدولة والمجتمع الدولي والعربي عن معالجتها”.

وشدد على وجوب أن تتخذ الدولة اللبنانية كافة التدابير للحد من النزوح، قائلا “إنه تم تنظيم الدخول ولم يتم إغلاق الحدود، ومعايير استقبال النازحين واضحة وفقا للمواثيق الدولية التي نلتزم بها ولم نوقع عليها”.

وختم بالقول “عرضت تقديم أراض لبنانية بين الحدود اللبنانية والسورية ووضع بيوت جاهزة للتركيب لإيواء النازحين، فهناك حوالي 1250 مخيما عشوائيا يضم 22 % من النازحين السوريين، وهي تشكل خطرا على ساكنيها وتشكل أخطارا بيئية وصحية وأمنية، كما أن الظروف التي يعيشون فيها غير إنسانية”.

أ ش أ