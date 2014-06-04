أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير لبناني: لن نقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودنا

Google+ Print
وزير لبناني: لن نقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودنا وزير لبناني: لن نقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودنا

ارشيفية

أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن بلاده لن تقبل بأي نازح سوري قادم من المناطق البعيدة عن حدودها ، مؤكدا أن شرط الدخول إلى لبنان أن يكون النازح قادما من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية.

وقال درباس – في تصريح صحفي اليوم – إن حكومة بلاده أخذت مواقف واضحة حول النازحين السوريين، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام كلفه لوضع خريطة طريق.

ورفض درباس “أن يتم التعامل مع الازمة السورية على أساس أنها موضوع إنساني، بل هي سياسية، وقد غابت الدولة والمجتمع الدولي والعربي عن معالجتها”.

وشدد على وجوب أن تتخذ الدولة اللبنانية كافة التدابير للحد من النزوح، قائلا “إنه تم تنظيم الدخول ولم يتم إغلاق الحدود، ومعايير استقبال النازحين واضحة وفقا للمواثيق الدولية التي نلتزم بها ولم نوقع عليها”.

وختم بالقول “عرضت تقديم أراض لبنانية بين الحدود اللبنانية والسورية ووضع بيوت جاهزة للتركيب لإيواء النازحين، فهناك حوالي 1250 مخيما عشوائيا يضم 22 % من النازحين السوريين، وهي تشكل خطرا على ساكنيها وتشكل أخطارا بيئية وصحية وأمنية، كما أن الظروف التي يعيشون فيها غير إنسانية”.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا