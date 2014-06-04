جنايات سوهاج تبدأ في سماع 7 من شهود الاثبات في محاكمة 119 إخوانى لاستخدام العنف

بدأت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين استئناف محاكمة 119 متهما من اعضاء جماعة الإخوان منهم 62 محبوسين بعد اتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بسوهاج فى 14 اغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في تحقيقات القضية حرق كنيسة مارجرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

كما وجهت النيابة للمتهمين ايضا تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

تعود أحداث القضية إلى 14 من شهر أغسطس الماضى، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسي وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافئ والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس «كنيسة مارجرجس» وإشعال النار فى مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار فى كنيسة مارجرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافئ عند محاولتها إخماد النيران.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت في جلستها السابقة تأجيل محاكمة ال119 متهما فى هذه القضية لجلسة اليوم 4 يونية لسماع 7 من شهود الإثبات في القضية.