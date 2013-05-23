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وقفة لأطباء وصيادلة الدقهلية أمام مديرية الصحة احتجاجا على "الجزرة"

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وقفة لأطباء وصيادلة الدقهلية أمام مديرية الصحة احتجاجا على "الجزرة" وقفة لأطباء وصيادلة الدقهلية أمام مديرية الصحة احتجاجا على "الجزرة"

نظم العشرات من شباب الألتراس من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الصحة بمدينة المنصورة، احتجاجا على عدم إقرار كادر المهن الطبية ومماطلة حكومة الإخوان فى إقراره.

وأبدى المتظاهرون اعتراضهم على عدم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى 12% لكى يتمكن العاملون فى مجال الطب تقديم أفضل خدمة طبية، خاصة فى ظل التدهور العام فى معظم المنشآت الطبية سواء أكانت الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة أو الخاصة.

كما رفضوا تصريحات وزير الصحة بتعبيره عن قانون الكادر بأنه "جزرة" لتحفيز الأطباء والعاملين فى الطب، وحملوا لافتات: "وزير صحة الجزرة – أين الكادر يا حكومة المرشد؟ – كرامة الطبيب خط أحمر".

ورددوا الهتافات ضد الرئيس والحكومة والمرشد ووزير الصحة ووكيل الوزارة الإخوانى الدكتور راجح رضوان لعدم الوفاء بوعده بعد أن اجتمع بهم بمكتب وكيل الوزارة بالمديرية وتأكيده لهم بتقديم مطالبهم للوزير وحل الموضوع.

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