فتّة الدجاج من مونيك باسيلا زعرور

المقادير:

-500 غرام من صدور الدجاج المخلاة من العظام

-رغيف كبير من الخبز المحمّص والمقطّع

-ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمّص، للتزيين

للأرز:

-نصف كوب من الأرز طويل الحبة المنقوع لنصف ساعة

-250 غراماً من اللحم المفروم المطبوخ

-3 أكواب من مرق الدجاج

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من البهار الحلو

-ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

للحمّص:

-3 أكواب من الحمّص المسلوق

-فصّان من الثوم المهروس

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-4 أكواب من الماء

للبن:

-كيلوغرام من اللبن (الزبادي) خفيف الدسم

-فصّان من الثوم المهروس

-ملعقة صغيرة من الطحينة

-ملعقة صغيرة من النعناع اليابس

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

1- لإعداد الأرز:يقلّب اللحم في قدر عميقة، على نار قوية.ثم، يضاف الأرز المصفّى ويقلّب لدقيقتين، ليسكب بعدها مرق الدجاج وتنثر التوابل، مع التحريك جيّداً.ثم، يدع هذا الخليط على النار، حتى يبدأ في الغليان.وتغطّى هذه القدر، وتدع على نار خفيفة، لـ30 دقيقة إضافيّة بعد الغليان، بدون التحريك.

2- لإعداد الحمّص:يضاف كلّ من الحمص والثوم والملح والماء، في قدر، توضع على نار قويّة، حتى بدء الغليان.ثم، تغطّى هذه القدر، وتدع على نار خفيفة بعد الغليان، حتى ينضج الحمّص كلياً.ثم، يوضع هذا الخليط جانباً.

3- لإعداد اللبن:يُخلط كلّ من اللبن والثوم والطحينة والنعناع والملح، جيداً.

4- طريقة التقديم:يسكب الأرز في طبق التقديم، يعلوه الدجاج والحمصّ، ثم يوزّع فوقه الخبز ويُغطّى باللبن، ويزيّن بالصنوبر المحمّص.

5- يقدّم ساخناً.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص ثمانية).

مدة التحضير 15 دقيقة.

مدة الطهي 30 دقيقة.

القيمة الغذائية للشخص :

الطاقة:450 سعرة حرارية

"الكوليسترول": 50 ملليغراماً

الدهون: 5 غرامات

النشويات:67 غراماً

البروتين: 35 غراماً

الالياف: غرامان

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط