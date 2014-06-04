حاربي الدهون مع "حمية المشاهير"

يكشف خبير التغذية المشارك في البرنامج الطبي التلفزيوني ABC’s The View وبرنامج "نادي حمية المشاهير " د. إيان سميث عن أسرار حميته الغذائيّة الخاصّة بمشاهير هوليوود المعروفة بـ" الحمية القاضية على الشحوم" THE FAT SMASH DIET.

"سيدتي نت" يعرض أسس مرحلتَي هذه الحمية:

تهدف هذه الحمية إلى القضاء على العادات الغذائية السيّئة لتحقيق التوازن والاعتدال في أمور الحياة، من خلال اتباع قواعد المرحلتين التاليتين:

1 ـ إزالة التسمّم في 9 أيام

تطهّر هذه المرحلة الجسم من السموم الناتجة من مكتسبات الطعام وملوّثات البيئة، وتزوّدهما بقيم غذائية وفيتامينات.

*شروطها

ـ سجّلي وزنك الحالي، واحسبي كتلة الجسم الخاصّة بك، قبل الشروع في برنامج الحمية.

ـ تعرّفي إلى أشخاص إيجابيين ونشيطين، لمساعدتك في الالتزام بخطّتك الخاصّة بإنقاص الوزن.

ـ قسّمي وجباتك إلى 5 أو 6 يوميّاً.

ـ تناولي الكميّة التي تشعرين بالشبع، إثرها، من الفاكهة والخضر، من دون مبالغة!

ـ تناولي الطعام النيء أو المشوي أو المطبوخ على البخار.

* نموذج لمواعيد الوجبات

_ الثامنة صباحاً هي موعد الفطور.

_ الحادية عشرة قبل الظهر هي موعد الوجبة الثانية (وجبة خفيفة تتألف من الخضر أو الفاكهة).

_ الثانية بعد الظهر هي موعد وجبة الغداء.

_ الخامسة عصراً هي موعد الوجبة الرابعة (وجبة خفيفة تتألف من المكسّرات).

_ السابعة مساءً هي موعد العشاء.

_ العاشرة مساءً هي موعد الوجبة السادسة (وجبة خفيفة، حين الشعور بالجوع).

* نصائح د. إيان للمرحلة الأولى

_ لا تتناولي الطعام قبل ساعة ونصف الساعة، من موعد النوم.

_ استهلكي الأطعمة الغنيّة بالألياف، كالحبوب الكاملة والفاكهة والخُضَر والمكسّرات.

_ مارسي نشاطاً بدنياً في الصباح الباكر.

_ جرّبي القيام بأيّ نشاط بدني، لحوالى 25 دقيقة بعد العشاء، ما يُساعدك في إحراق السعرات الحرارية قبل النوم.

* الأطعمة والمشروبات المسموح بها، يومياً، في المرحلة الأولى

_ كلّ صنوف الفاكهة، باستثناء المانغا والموز والتمر والتين والأفوكادو والعنب.

_ كلّ صنوف الخضر، باستثناء البطاطس.

_ منتجات الدقيق الأسمر، كالأرز البني.

_ كوب من الشوفان.

_ كوبان من الحليب قليل الدسم.

_ كوب من الزبادي الخالي من الدسم، قبل النوم.

_ بياض بيضتين.

_ كوب من البروتين، كالحمّص والبازلاء.

* الأطعمة والمشروبات المحظورة، يومياً، في المرحلة الأولى

_ الأرز الأبيض.

_ اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها.

_ الأجبان بأنواعها.

_ الفاكهة المجففة.

_ السكاكر ورقائق البطاطس المقليّة.

_ المشروبات الغازية.

_ كلّ المشروبات المحتوية على الكافيين والقهوة.

_ صفار البيض.

_ الوجبات السريعة والمقليّة.

فاعليّة المرحلة الأولى في إنقاص الوزن

تثبت نتائج التجربة التي أجريت على 40 شخصاً من الجنسين، فاعليّة هذه المرحلة في إعداد الجسم لإنقاص الوزن في المرحلة الثانية، بجانب التخلّص من الأملاح والمياه المحتبسة فيه، ما يخفّض الوزن بمقدار كيلوغرامين لدى النساء.

2- مرحلة البناء السريع وإنقاص الوزن

تمتدّ هذه المرحلة لـ4 أسابيع. ويُنصح بالالتزام بأسس حمية المرحلة الأولى ليوم واحد في الأسبوع.

* الأطعمة المسموح بها، يومياً، في المرحلة الثانية

_ الخُضر والحبوب: البروكلي والملفوف والخسّ والسبانخ والجرجير واليقطين والجزر والفاصولياء والبازلاء والحمص والعدس والهليون والشمندر والزهرة والخيار والباذنجان والفليفلة والفطر والبصل والفجل والبندورة والأرز الأسمر و"الكورن فليكس".

- اللحوم: الدجاج منزوع الجلد المطبوخ والديك الرومي وشرائح لحم البقر منزوعة الدهن.

_ مأكولات البحر: السمك والروبيان والمحار.

- البيض: يسمح بتناول بياض 4 بيضات مسلوقة.

_ الحليب والأجبان: 3 أكواب من الحليب قليل الدسم أو حليب الصويا.

- المعكرونة والخبز: كوب من المعكرونة المعدّة من القمح الكامل و4 شرائح رقيقة من الخبز الأسمر، يومياً.

- الحلويات: 4 حبّات من بسكويت الزنجيبل أو حبتين من بسكويت الزبيب والشوفان.

* الأطعمة والمشروبات المحظورة، يومياً، في المرحلة الثانية

الأرز الأبيض والخبز الأبيض والدقيق الأبيض ومنتجاته وبعض الحلويات (الدونات والكيك) ورقائق البطاطس المقلية والنقانق والمشروبات الغازية و"الميلك شايك".

* النشاط البدني

_ زيادة الوقت المخصّص لممارسة الرياضة، إلى ما يُقارب 25%. مثلاً: إذا كنت تمشين 35 دقيقة في اليوم، فالواجب أن تقومي بهذه الرياضة لمدّة 45 دقيقة.

_ ممارسة التمرينات الخاصّة بالقلب.

_ رياضة رفع الأثقال اختيارية، ولكنها مفيدة للغاية في شدّ الترهلات.

فاعلية المرحلة الثانية في إنقاص الوزن

من المتوقّع إنقاص ما بين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام أو كيلوغرامين للنساء في الأسبوع.

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