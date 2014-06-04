القصر الملكي يعين حارسة خاصة لحماية "تنورة" كايت ميدلتون

من الواضح أن تنورة دوقة كامبريدج Kate Middleton تثير غضب القصر الملكي كله، وعلى رأسهم الملكة Elizabeth.

فبعد صور تطاير فستان الأميرة، الأكثر تأثيراً في عالم الجمال، خلال زيارتها الرسمية مع الأمير William لأستراليا، والتي اعتُبرت مسيئة للعائلة المالكة، قرر القصر الملكي تعيين حارسة خاصة لتأمين مؤخرتها وحمايتها من عدسات الكاميرات أثناء تطاير ملابسها في الهواء، لتفادي تكرار تصويرها من الخلف.

ونشرت صحيفة ألمانية الصورة التي التقطها صحفي إنكليزي، بعد أن أجمعت الصحف البريطانية على رفض نشر تلك الصورة المحرجة للأسرة المالكة.

والجدير بالذكر أنّ هذه الحادثة لم تكن الأولى لدوقة كامبريدج، ما أجبر الملكة Elizabeth سابقاً على الطلب من الدوقة علناً، الإحتشام في إطلالاتها.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"