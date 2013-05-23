أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجمهر محامين احتجاجاً على أحكام رئيس محكمة تلا بالمنوفية

Google+ Print
تجمهر محامين احتجاجاً على أحكام رئيس محكمة تلا بالمنوفية تجمهر محامين احتجاجاً على أحكام رئيس محكمة تلا بالمنوفية

تجمهر العشرات من المحامين داخل محكمة تلا الجزئية احتجاجاً على الأحكام التى أصدرها المستشار محمد حبيب رئيس المحكمة فى جلسة الجنح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور قسم تلا يفيد بتجمهر عدد من المحامين داخل محكمة تلا،
> وبالانتقال الفورى تبين تجمهر عدد 85 محامياً داخل جلسة الجنح بمحكمة تلا بمحافظة المنوفية بسبب احتجاجهم على الأحكام القضائية الصادرة فى الجلسة برئاسة المستشار محمد حبيب رئيس المحكمة تم احتواء الموقف وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365