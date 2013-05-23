تجمهر محامين احتجاجاً على أحكام رئيس محكمة تلا بالمنوفية

تجمهر العشرات من المحامين داخل محكمة تلا الجزئية احتجاجاً على الأحكام التى أصدرها المستشار محمد حبيب رئيس المحكمة فى جلسة الجنح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء احمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور قسم تلا يفيد بتجمهر عدد من المحامين داخل محكمة تلا،

> وبالانتقال الفورى تبين تجمهر عدد 85 محامياً داخل جلسة الجنح بمحكمة تلا بمحافظة المنوفية بسبب احتجاجهم على الأحكام القضائية الصادرة فى الجلسة برئاسة المستشار محمد حبيب رئيس المحكمة تم احتواء الموقف وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.