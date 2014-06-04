بالأرقام: Mbc ترفع أجور النجوم الأتراك

رغم أنّ الواقع الدرامي والإقبال الجماهيري العربي يؤكد أن الدراما التركية ليست ظاهرة أو موضة فنية مؤقتة أو عابرة، يكابر الكثير من النجوم العرب ويصرحون بأنها ظاهرة مؤقتة لن تدوم بحجة أنها دراما دخيلة لا تمت إلينا بصلة، وغريبة عنا شكلا ومضموناً ولغةً.

هذه الاعتراضات يبدو أنها ستخمد مع الإعلان عن دخول قناة MBC كأوّل جهة عربية مجال الإنتاج الدرامي لأول مرة في تركيا.

وكانت المحطة قد قامت قبل سنوات بعرض أول مسلسل تركي عربياً "أكليل الورد" وتبعته بالمسلسلين التركيين الأنجح والأشهر "نور" و"سنوات الضياع" اللذين حققا جماهيرية واسعة للدراما التركية فزاد إقبال ملايين العرب على متابعتها بشكل غريب أدهش الأتراك أنفسهم قبل سنوات، وجراء إقبال العرب المتزايد على الدراما التركية، وبعد أن أصبحت أحد مصادر الدخل القومي حيث دخل إلى الخزينة التركية أكثر من 150 مليون دولار من تصدير الأعمال التركية للخارج، دخلت قناة قناة MBC العربية بالشراكة مع شركة أنديمول الهولندية مجال إنتاج المسلسلات التركية لأول مرة عبر إنتاج المسلسل التركي الجديد "اليوم الذي كتب فيه قدري"، واختير لبطولته الممثل التركي أوزجان دنيز بأجر يبلغ 125 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة أي ما يوازي إثنان وستون ألف دولار أمريكي، واتفق مع شركتيّ الإنتاج على تقاضي أجر 13 حلقة مقدماً، وتم له ما أراد، وهذه كانت البداية.

وتلقائياً تم رفع أجور باقي النجوم الأتراك الذين يتمتعون بشعبية واسعة في العالم العربي، وحققت أعمالهم أعلى نسبة مشاهدة، حيث تم الإعلان بعدها عن توقيع الثنائي الجديد : سونجول أودين عقد مسلسلها الجديد مع الشركة ذاتها بأجر (70) ألف ليرة عن الحلقة الواحدة، وشريكها ببطولته أركان بيتكايا بأجر (75) ألف ليرة تركية ويقال إنه عدل ليصبح (80) ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة بعد أن وقع معها عقد تعاون طويل لمدة خمس سنوات، سيحصل بموجبه مقدما على مليون ونصف مليون ليرة من قيمة العقد الموقع، وبهذا تضاعف أجور باقي النجوم الأتراك بالشكل التالي:

- أوزجان دنيز: 125 ألف ليرة.

- أركان بيتككايا : 80 ألف ليرة.

- مراد يلدريم:75 ألف ليرة تركية.

- توبا بيوكستون:90 ألف ليرة تركية.

- سونجول أودين:70 ألف ليرة تركية.

ومرشح لهذه القائمة عدد من الممثلين والممثلات من بينهم بيرين سات المترددة حالياً في قبول أي عمل درامي طويل جديد لها قبل زواجها من مغني البوب التركي كينان دوغلو.

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