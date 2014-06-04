محافظة أسيوط ترصد 84 مليون جنيه لإنشاء كبارى جديدة لتخفيف أزمة المرور

كد اللواء ابراهيم حماد أن فى محافظة أسيوط التى تعد اكثر المحافظات ارتفاعا فى معدلات الفقر والتى عانت لسنوات طويلة من التجاهل والنسيان تشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة فى الخدمات والانجازات التى سيشعر بها المواطن على ارض الواقع وسيبدأ العمل فى مشروعات كبرى شهدت الشهور الماضية انطلاقتها فى مختلف المجالات.

قال المهندس أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط أنه فى مجال الرى يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرى خلال عام 2013 / 2014 بإجمالي 35 مليون و 400 ألف جنيه والتى شملت مشروعات تغطية وتكسيه لجوانب نهر النيل والترع وإنشاء شبكات صرف وكباري وإنشاء مغذي من ترعة الإبراهيمية لتغذية “جنابية قرشي ومسقي مهران” وعمل تغطية لجزء من ترعتي النصارى الشرقية والرافعي بطول 440 مشيرا إلي انه من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي قام بتمويل المديرية لعمل تكسيه دبش بالمونة ل3 ترع هى ( السنط – بهيج و ترعة أبو عميرة بطول 750م.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للري انه تم طرح 5 عمليات بإجمالي 6 مليون و900 ألف جنيه وتضم عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بمنطقة المنشأة زمام 2200 فدان وعملية تطهير 6 سحارات علي المصارف بدائرة الادارة وإحلال وتجديد 6 كباري مواسير بكباري خرسانة مسلحة وإنشاء 6 صاولات معدنية من الحديد المشغول مضيفا تخصيص 3 مليون و500 ألف جنيه للبدء في تنفيذ 4 عمليات تابعة للإدارة وتشمل عملية إحلال وتجديد 6 كباري وصيانة شبكات الصرف المغطي لمنطقة الزنار الثالثة وترميم مراكز الصيانة لمركزي صدفا وأبوتيج.

وفى مجال الطرق والكبارى قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس لمنزل كوبرى فيصل بمدينة أسيوط والذي يمر من أعلى مزلقان السكة الحديد حتى مبنى الرقابة الإدارية ويتم انشاءه تحت إشراف مديرية الإسكان وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من الأزمة المرورية والقضاء على الاختناقات في ساعات الذروة ويذكر ان منزل كوبرى فيصل يبلغ طوله 250 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 22 مليون جنيه ويستغرق إنشائه 12 شهر كما سيتم إنشاء سلم علوي للمشاه المتجهين لموقف الأزهر بجوار المنزل.

وقام كذلك بوضع حجر أساس كوبرى 30 يونيو بميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه ، لافتاً إلى أهمية الكوبري في تحقيق سيولة مرورية بين شرق وغرب المدينة وبين مواقف السرفيس بالأزهر ونزلة عبد اللاه ويعد إضافة حيوية لتسهيله الانتقالات اليومية للمواطنين.

كما أعلن اللواء ابراهيم حماد عن تطوير وإنشاء 3 مواقف جديدة لنقل الركاب بالمحافظة لتخفيف التكدس المروري والازدحام في وسط المدينة وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين .وجاري إنشاء موقفين لنقل لركاب بين (القاهرة/منفلوط) بمدينة منفلوط بتكلفة اجمالية تصل لـ 80 ألف جنيه بقرية بني رافع ، وموقف (بني رافع/منفلوط) بقرية بني رافع بتكلفة حوالي 70 ألف جنيه ، كما سيتم نقل موقف الشادر إلى موقعه الجديد بمدينة المعلمين من الناحية القبلية على طريق (أسيوط/موشا) الدائري بتكلفة اجمالية تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.