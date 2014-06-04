أخبار عاجلة

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر -
رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين» -
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: لقاء الرئيس السيسي بترامب علامة فارقة وإحياء لعلاقة الشراكة التاريخية -
مساء الأنوار: حقيقة عودة إيمن أشرف مرة أخرى للأهلي -
مساء الأنوار - لقطات حصرية .. وصول البرتغالي إيناسيو المدير الفنى الجديد للزمالك بمطار القاهرة -
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي -
مساء الأنوار - مفاجأت قائمة الزمالك لمباراته أمام الشرقية -
الأمن يداهم “كبدة البرنس” من جديد -
السيسي: أقدر موقف ترامب في مواجهة الفكر الشيطاني الخبيث -
بوتين يتفقد موقع تفجير سان بطرسبورج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظة أسيوط ترصد 84 مليون جنيه لإنشاء كبارى جديدة لتخفيف أزمة المرور

Google+ Print
محافظة أسيوط ترصد 84 مليون جنيه لإنشاء كبارى جديدة لتخفيف أزمة المرور محافظة أسيوط ترصد 84 مليون جنيه لإنشاء كبارى جديدة لتخفيف أزمة المرور

 

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

كد اللواء ابراهيم حماد أن فى محافظة أسيوط التى تعد اكثر المحافظات ارتفاعا فى معدلات الفقر والتى عانت لسنوات طويلة من التجاهل والنسيان تشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة فى الخدمات والانجازات التى سيشعر بها المواطن على ارض الواقع وسيبدأ العمل فى مشروعات كبرى شهدت الشهور الماضية انطلاقتها فى مختلف المجالات.

قال المهندس أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط أنه فى مجال الرى يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرى خلال عام 2013 / 2014 بإجمالي 35 مليون و 400 ألف جنيه والتى شملت مشروعات تغطية وتكسيه لجوانب نهر النيل والترع وإنشاء شبكات صرف وكباري وإنشاء مغذي من ترعة الإبراهيمية لتغذية “جنابية قرشي ومسقي مهران” وعمل تغطية لجزء من ترعتي النصارى الشرقية والرافعي بطول 440 مشيرا إلي انه من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعي قام بتمويل المديرية لعمل تكسيه دبش بالمونة ل3 ترع هى ( السنط – بهيج و ترعة أبو عميرة بطول 750م.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للري انه تم طرح 5 عمليات بإجمالي 6 مليون و900 ألف جنيه وتضم عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بمنطقة المنشأة زمام 2200 فدان وعملية تطهير 6 سحارات علي المصارف بدائرة الادارة وإحلال وتجديد 6 كباري مواسير بكباري خرسانة مسلحة وإنشاء 6 صاولات معدنية من الحديد المشغول مضيفا تخصيص 3 مليون و500 ألف جنيه للبدء في تنفيذ 4 عمليات تابعة للإدارة وتشمل عملية إحلال وتجديد 6 كباري وصيانة شبكات الصرف المغطي لمنطقة الزنار الثالثة وترميم مراكز الصيانة لمركزي صدفا وأبوتيج.

وفى مجال الطرق والكبارى قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس لمنزل كوبرى فيصل بمدينة أسيوط والذي يمر من أعلى مزلقان السكة الحديد حتى مبنى الرقابة الإدارية ويتم انشاءه تحت إشراف مديرية الإسكان وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من الأزمة المرورية والقضاء على الاختناقات في ساعات الذروة ويذكر ان منزل كوبرى فيصل يبلغ طوله 250 متر وعرض 6 متر وبتكلفة 22 مليون جنيه ويستغرق إنشائه 12 شهر كما سيتم إنشاء سلم علوي للمشاه المتجهين لموقف الأزهر بجوار المنزل.

وقام كذلك بوضع حجر أساس كوبرى 30 يونيو بميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه ، لافتاً إلى أهمية الكوبري في تحقيق سيولة مرورية بين شرق وغرب المدينة وبين مواقف السرفيس بالأزهر ونزلة عبد اللاه ويعد إضافة حيوية لتسهيله الانتقالات اليومية للمواطنين.

كما أعلن اللواء ابراهيم حماد عن تطوير وإنشاء 3 مواقف جديدة لنقل الركاب بالمحافظة لتخفيف التكدس المروري والازدحام في وسط المدينة وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين .وجاري إنشاء موقفين لنقل لركاب بين (القاهرة/منفلوط) بمدينة منفلوط بتكلفة اجمالية تصل لـ 80 ألف جنيه بقرية بني رافع ، وموقف (بني رافع/منفلوط) بقرية بني رافع بتكلفة حوالي 70 ألف جنيه ، كما سيتم نقل موقف الشادر إلى موقعه الجديد بمدينة المعلمين من الناحية القبلية على طريق (أسيوط/موشا) الدائري بتكلفة اجمالية تصل إلى مليون و200 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا