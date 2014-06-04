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بالصور .. محافظ قنا يفتتح فرع بيع المصنوعات المصرية بنجع حمادي‎

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بالصور .. محافظ قنا يفتتح فرع بيع المصنوعات المصرية بنجع حمادي‎ بالصور .. محافظ قنا يفتتح فرع بيع المصنوعات المصرية بنجع حمادي‎

المحافظ في افتتاح الفرع

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ قنا فرع شركة بيع المصنوعات المصرية بنجع حمادي بحضور ميرفت حطبه رئيس الشــــركة القابضة للسياحة والسينما و اللواء على كامل محمد القليوبى رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات والعضو المنتدب.

وقرر المحافظ عمل تخفيضات تصل إلى نسبة 20 % على المشتريات لمدة أسبوع من تاريخ الافتتاح لمواجهة ارتفاع السلع وبيع منتجات الشركة بأسعار تناسب محدودي الدخل حتى يحصل المواطن بقنا على قدر كبير من احتياجاته بجودة عالية وبأسعار مقبولة.

والجدير بالذكر أن شركة بيع المصنوعات المصرية تعد أول شركة استهلاكية وطنية أنشأها رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب لتتعامل مع كافة المواطنين على اختلاف مستوياتهم المادية و قد حرصت الشركة منذ إنشائها على تلبية احتياجات عملائها بتوفير أرقى المعروضات بأقل الأسعار.

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