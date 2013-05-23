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تحقيق 85% من المستهدف لتوريد القمح بالمنوفية

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تحقيق 85% من المستهدف لتوريد القمح بالمنوفية تحقيق 85% من المستهدف لتوريد القمح بالمنوفية

عقدت اللجنة العليا لتسويق محصول القمح اجتماعها، اليوم، برئاسة اللواء يس طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية، وبحضور وكلاء وزارة والزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، للوقوف على الكميات التى تم توريدها من القمح للجمعيات الزراعية وشون بنك التنمية وشركات المطاحن، وتحديد نسبة التوريد بالنسبة للمستهدف للعام الحالى 2013 مقارنة بما تم توريده العام الماضى.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى الوصول لنسبة 85% من المستهدف من توريد القمح، وهو 147 ألف طن هذا العام، فيما أشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى أن نسبة التوريد بشون البنك وصلت إلى 81% بواقع 93 ألف طن مقارنة بالعام الماضى التى بلغت 40 ألف طن، وبلغت نسبة التوريد بشون المطاحن 23 ألف طن وبالصوامع والتخزين 11 ألف طن.

وأكد سكرتير عام المحافظة على السير بمعدلات طبيعية لتحقيق المستهدف فى مطلع الأسبوع القادم، كما وجه برفع خطاب لوزير التموين ببيان إحصائى عن الشون التى تم استيعاب طاقتها كاملة للسماح ببدء استخدام القمح الجديد للطحن، وأشار إلى أن أجهزة المحافظة على استعداد كامل لحل جميع مشاكل الشون التى ترفض استلام القمح.

كما أشار إلى أن المحافظة تسعى للحصول على كأس توريد القمح، مؤكدا على أن المنوفية هى الرائدة فى فكرة تطوير الصوامع كما هو الحال فى فكرة زراعة الذرة الصفراء نظرا لمدى أهميتها للدولة.

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مصر 365

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