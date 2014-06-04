كلية الغد للعلوم الطبية تحتفل بتخريج طلابها

كتب - عبدالرحمن الخضيري

رعى وكيل إمارة منطقة عسير المساعد الدكتور محمد بن عيسى أمس حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب كليات الغد الدولية للعلوم الصحية بمنطقة عسير، وذلك بفندق قصر أبها.

وقد اطلع وكيل الإمارة المساعد على مجسم مشروع كلية الغد بأبها واستمع إلى شرح عن محتويات الحرم الجامعي ومايتضمنه من مباني ومرافق للخدمات التعليمية، وبدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى الطالب علي بن سيف كلمة الخريجين تحدث فيها عن مرحلة البكالوريوس التي قضاها وزملاؤه بالكلية، مبيناً دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في دعم مسيرة التعليم والبناء في المملكة. بعد ذلك استمع الحضور إلى قصيدة شعرية للطالب عبدالله الأسمري كما شاهد الحضور فيلما مرئياً عن كليات الغد ومسيرتها والبرامج التي تقدمها كليات الغد الدولية لمرحلة البكالوريوس. عقب ذلك ألقى المشرف العام على كليات الغد الدولية معالي الدكتور محمد الكنهل كلمة أوضح خلالها أن كليات الغد للعلوم الصحية تحتفل بتخريج 124 طالباً من طلاب مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات الصحية، التي تمثل مستقبلاً رائداً نظراً للتوسع المستمر الذي يشهده هذا القطاع، متمنياً التوفيق للطلاب المتخرجين في تحصيلهم العلمي والعملي وخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، بعد أن أمضوا سنوات من الجد والاجتهاد بين ردهات الكلية وفي قاعات الدروس، فحققوا ما أرادوا واكتسبوا المهارات والمعرفة والتجربة والخبرة بكل جد وإخلاص، وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة منطقة عسير، الطلاب الخريجين والإدارات المشاركة في التدريب وسلمهم الشهادات التقديرية بهذه المناسبة، كما قدمت كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية أبها درعا تذكاريا لراعي الحفل، وقد حضر الحفل الدكتور محمد بن حمد المجلي والدكتور أحمد عبدالله عسيري ومحمد بن يوسف الزويد وسليمان بن إبراهيم الزويد.