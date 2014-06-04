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محكمة المذنب بدون قاضٍ

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المذنب - فهد الشامخ

    أبدى عدد من مراجعي المحكمة الشرعية بمحافظة المذنب استياءهم من تعطل مصالحهم بغياب قاضي المحافظة (الوحيد) في اجازة منذ الأحد الماضي. المواطن علي الشامخ أكد معاناته وعشرات المراجعين والمراجعات للمحكمة لعدم وجود قاض وبالوقت نفسه الذي ينتظر فيه الأهالي وجود قاض ثان بديلاً للقاضي المنقول منذ عام يتفاجؤون بأخذ القاضي الوحيد اجازته دون وجود بديل، وناشد وزير العدل بالحل السريع لخدمة المواطنين، اما المواطن خالد المطيري فناشد المسؤولين في الوزارة بإيجاد الحل البديل بتكليف قاض آخر لخدمتهم كما هي توجيهات ولاة الأمر.

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