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أفراح وزغاريد بمنزل الجندى المختطف بالمنوفية بعد عودته

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أفراح وزغاريد بمنزل الجندى المختطف بالمنوفية بعد عودته أفراح وزغاريد بمنزل الجندى المختطف بالمنوفية بعد عودته

سادت حالة من الفرح والبهجة والسرور لليوم الثانى على التوالى على جميع أهالى قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بعد قدوم العريف إبراهيم صبحى أبو العلا شحاتة أحد الجنود المختطفين بشمال سيناء، الذى تم تحريره عن طريق المخابرات العسكرية المصرية، حيث مازالت الشوادر منصوبة أمام منزل العريف لاستقبال المهنئين بوصوله.

فى الوقت نفسه، وجه الحاج صبحى والد العريف إبراهيم، الشكر للجميع أفراد القوات المسلحة بصفة عامة، والفريق السيسى بصفه خاصة، بعدما أكد أنهم بذلوا جهداً كبيراً فى إعادة ابنه وجميع الجنود المختطفين على يد الإرهابيين.

وطالب صبحى بإعطاء الضوء الأخضر للقوات المسلحة بتطهير سيناء الحبيبة والغالية على قلب جميع المصريين بعد أن استرددناها من اليهود والدولة المعادية لجميع العرب إسرائيل، وأكد أنه هو وأبناؤه الثلاثة إبراهيم وسامح ومحمد فداءً للوطن الغالى .

وأضاف صبحى، أنه حضر الحفل الذى أقامته بالأمس القوات المسلحة بحضور الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع جميع أهالى الجنود المختطفين.

ومن جانبها، أكدت الحاجة أسماء والدة العريف، أنها تشكر جميع من ساهم فى عودة ابنها إبراهيم إلى منزله مرة أخرى، مؤكدة أنها كانت واثقة من عودته، وأضافت أنها الآن تحس بالراحة التى فقدتها عندما علمت بخبر اختطاف نجلها على يد جماعة إرهابية.

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مصر 365

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