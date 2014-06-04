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طبيب ألماني : “معجون الأسنان قد يهدد سلامة الأطفال”

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طبيب ألماني : “معجون الأسنان قد يهدد سلامة الأطفال” طبيب ألماني : “معجون الأسنان قد يهدد سلامة الأطفال”

أوصى طبيب الأسنان الألماني، ديرك كروب، بأن يستخدم الأطفال معجون أسنان الكبار بدءاً من عمر 6 سنوات تقريباً، لأنّ غالبية الأسنان اللبنية تسقط في هذا العمر وتظهر بدلاً منها الأسنان المستديمة.

وأضاف عضو جمعية «برودينت» لحماية الأسنان أنه إذا سقطت الأسنان اللبنية قبل هذه المرحلة العمرية، فينبغي للآباء استشارة طبيب أسنان، لاستيضاح ما إذا كان ضرورياً أن يستعمل الطفل معجون أسنان الكبار في هذا الوقت المبكر أم لا.

وأشار طبيب الأسنان إلى أنّ معجون أسنان الكبار يختلف عن المعجون المخصص للأطفال من حيث محتوى الفلورايد، وأضاف أنه بسبب هذه الاختلاف الكبير في محتوى الفلورايد، ينبغي أن يستعمل الأطفال المعجون المخصص لهم حتى بلوغ عمر 6 سنوات، محذراً من أنّ استعمال معجون أسنان الكبار قبل بلوغ هذا العمر قد يتسبب في ظهور بقع على أسنان الأطفال.

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