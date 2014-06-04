تامر حسنى ينتهى من تسجيل تتر مسلسل “فرق توقيت” وطرح ألبومه الجديد فى عيد الفطر

كتبت: رباب يوسف القعيد

من المسلسلات التى أعلن صناعها عن المطرب أو المطربة الذين سيغنون تتر البداية بأصواتهم مسلسل “فرق توقيت” للنجم تامر حسنى وهو أيضا الذى سيغنى تتر البداية والنهاية حيث انتهى من تسجيلهما وهما بعنوان “بين يوم وليلة” كلمات أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادى، وأما الثانية فهى “هموت وأرجع” كلمات عبير الرزاز وألحان حمادة على، وتوزيع نصر محروس، ويشارك تامر فى البطولة نيكول سابا، مى سليم، إخراج إسلام خيرى، وتأليف محمد سليمان. والجدير بالذكر أن النجم تامر حسنى قرر أن يطرح ألبومه الجديد فى موسم عيد الفطر المقبل، حيث يعتبر هذا الألبوم هو التعاون الأول بينه وبين شركة “روتانا” ويعمل “حسنى” بشكل شبه يومى ما بين لوكيشين تصوير مسلسله الجديد “فرق توقيت”، والوقت المتبقى يقضيه داخل الأستوديو الخاص به من أجل الانتهاء منه وتجهيزه للطرح بالأسواق فى الوقت المحدد. يذكر أن تامر حسنى حصل على جائزتى أفضل مطرب وأفضل موهبة من الـ”Mema” عقب تفوقه خلال عام 2013، وذلك بعدما قاموا جمهوره بالتصويت له على موقع الجائزة.