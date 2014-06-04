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ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم 4 اسلحة آلية فى حملة مكبرة على الجعافرة

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ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم 4 اسلحة آلية فى حملة مكبرة على الجعافرة ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم 4 اسلحة آلية فى حملة مكبرة على الجعافرة

وتمكنت الحملة التى قادها اللواء سيد شفيق مدير الامن العام من ضبط  سامح . س 35 سنة عاطل ومجسل خطر “مخدرات ” وبحوزته 3 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، و 12 خزينة لذات السلاح و 77 طلقة نارية من ذات العيار وعمار . ع 31 سنة عاطل مسجل شقى خطر ” مخدرات ” والسابق إتهامه فى 13 قضية وأشرف . ع 30 سنة عاطل ” مخدرات ” وأشرف . ع 50 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحوزتهم ” بندقية آلية ” بخزينتها 45 طلقة وطبنجة حلوان و 8 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام ومبلغ 7700 جنيه و 3 خواتم ذهبية و31 هاتف محمول كما تم ضبط سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 109202 جنح مركز الخانكة لسنة 2014.

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