انقطاع مياه الشرب عن قرى إطسا بالفيوم

يعانى الالاف من اهالى قرى ابو دياب ويعقوب وعطية اللواج فى مركز اطسا بالفيوم وتوابعهم من العزب والنجوع من انقطاع مياة الشرب منذ حوالى شهر ورغم الشكاوى المتكررة من الاهالى الى المسئولين فى المحافظة دون ان يستجيب لهم احد ، الغريب ان المياه انقطعت بشكل كامل منذ 5 ايا.

يقول عبد العظيم اللواج مديرعام بالمعاش اننى تقدمت بشكاوى عديدة الى المسئولين وعلى رأسهم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ولم يحرك ساكنا كما اجريت اتصالا بالمسئولين عن مرفق مياة الشرب بالمحافظة وعلمت ان السبب فى ذلك هو تعطل محطات الكهرباء التى تغذى محطة مياة الشرب فى العزب .ولا نجد من يهتم بنا سوى محمود طلبه رئيس مركز ومدينة اطسا والذى تواجد اكثر من مره فى القرى المحرومة من المياه وبذل جهدا فى نقل المياه الى هذه القرى بسيارات مجلس المدينة .

واضاف ان خط المياه من قرية ابو دياب الى قرية يعقوب يتعرض للتلوث مما يؤدى الى اننا نشرب مياه ملوثة وطلبنا تغييره اكثر من مرة لما يمثله من خطورة على صحة المواطنين وبالطبع لم يتحرك احد دون النظر الى ما قد يصيب المواطنين من امراض .

ويثير “اللواج” مشكلة اخرى يعانى منها اهالى هذه القرى وهو انهيار طريق بحر البنات – القاسمية والذى توقف الرصف فيه بعد ان تم اعادة رصف كيلو واحد فقط منه وتوقف المشروع تماما والذى كان يموله الصندوق الاجتماعى للتنمية .