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أتليتكو مدريد يضم ظهير جرانادا

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أتليتكو مدريد يضم ظهير جرانادا أتليتكو مدريد يضم ظهير جرانادا

(إفي): توصل نادي جرانادا لاتفاق مع أتليتكو مدريد ينتقل بموجبه ظهيره البرازيلي جييرمي سيكيرا، الذي كان يلعب في بنفيكا على سبيل الإعارة، إلى "الروخيبلانكوس" اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكدت لـ(إفي) مصادر مقربة من المفاوضات أن الصفقة أبرمت مساء اليوم، بعد مفاوضات عديدة جرت خلال الأيام الماضية بشأن قيمة الصفقة التي تناهز عشرة ملايين يورو.

ويرتبط سيكيرا (28 عاما) بتعاقد مع النادي الأندلسي حتى يونيو 2017، بشرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

وانتقل سيكيرا إلى جرانادا قبل أربعة مواسم ليقود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

كان اللاعب على مشارف الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، الا أن الصفقة لم تتم نظرا لأن فابيو كوينتراو لم يرحل إلى مانشستر يونايتد كما كان مخططا.

وفي النهاية، انتقل إلى بنفيكا على سبيل الاعارة، حيث فاز معه بالعديد من الألقاب في الموسم المنصرم.

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