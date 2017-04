Maleficent يحتلّ المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم Godzilla حيث حصد 15 مليون دولار، ودخل فيلم Overheard 3مباشرة في المرتبة الرابعة مع 19.5 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Edge of Tomorrow في المرتبة الثالثة مع 20 مليون دولار، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 95.6 مليون دولار ودخل فيلم Maleficent مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 100.6 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Chef مباشرة في المرتبة الخامسة مع 2893 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم A Million Ways to Die in the West في المرتبة الرابعة حيث شاهده 3194 شخص، وتراجع فيلم Godzilla من المرتبة الثانية الى الثالثة مع 3488 مشاهد، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الأولى الى الثانية مع 7107 مشاهد ودخل فيلم Maleficent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 16876 شخص.

في لبنان، تراجع فيلم Blended الى المرتبة الخامسة مع 8.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Godzilla الى المرتبة الرابعة حيث جمع 12 مليون دولار، ودخل فيلم A Million Ways to Die in the West مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 16.7 مليون دولار، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الأولى الى الثانية مع 32.5 مليون دولار ودخل فيلم Maleficent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 69.4 مليون دولار.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة بقاء فيلم The Amazing Spider-Man 2 فيها حيث حصد 383 ألف جنيه، وتراجع فيلم "سالم أبو أخته" الى المرتبة الرابعة مع 541 ألف جنيه، ودخل فيلم X-Men: Days of Future Past مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 628 ألف جنيه، وبقي فيلم "مراتي وزوجتي" في المرتبة الثانية مع 810 آلاف جنيه وحافظ فيلم Godzilla على المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 209 آلاف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Amazing Spider-Man 2 الى المرتبة الخامسة مع 6786 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Godzilla من المرتبة الثانية الى الرابعة بعد أن شاهده 21753 مشاهد، ودخل فيلم A Million Ways to Die in the West في المرتبة الثالثة حيث شاهده 29948 شخص، وتراجع فيلم X-Men: Days of Future Past من المرتبة الأولى الى الثانية مع 55575 مشاهد ودخل فيلم Maleficent مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 113822 شخص.