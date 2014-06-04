إحتراق 300 نخلة وشجرة زيتون بمزرعة 15 فدان بمركز الفرافرة بالوادي الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا من ادارة الحمايه المدنية يفيد نشوب حريق هائل بمزرعة واحتراق كمية كبيرة من أشجار النخيل , والزيتون , والمشمش , بمركز الفرافرة.

تبين اندلاع حريق بمزرعة بمنطقة عين رومانية بمركز الفرافرة مما أسفر عن احتراق وتفحم 100 نخلة مثمرة و200 شجرة زيتون ومشمش بمزرعة على مساحة 15 فدان ولم يوجه صاحب المزرعة الاتهام لأحد بالتسبب في إشعال الحريق لافتا في محضر الواقعة إلى احتمال نشوب الحريق بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة داخل مزرعته.

تم تحرير المحضر رقم 860 إداري مركز شرطة الفرافرة لسنة 2014 ، وتمت احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .