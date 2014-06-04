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لوسي لو بإطلالتين تحملان توقيع Carolina Herrera

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لوسي لو بإطلالتين تحملان توقيع Carolina Herrera لوسي لو بإطلالتين تحملان توقيع Carolina Herrera

الثلاثاء 03-06-2014 13:45

نعرف تماماً تأثير تصاميم Carolina Herrera على إطلالات النجمات، فلها قدرة خاصة على تحويلهن إلى أميرات في كل مرة يتألقن بها على السجادة الحمراء، وهذا ما شاهدناه في إطلالتين أنيقتين ظهرت بهما الممثلة لوسي لو Lucy Liu في حفل "Huading Film Awards" مؤخراً.

ظهرت النجمة بإطلالتين مختلفتين، كانت إحداهما بفستان بتصميم ملكي وتفاصيل سداسية جميلة نسقته مع عقد ذهبي ناعم و تركت شعرها منسدلاً، أما في إطلالتها الثانية فقد فضلت أن ترتدي فستاناً بتصميم مشابه يحمل خليطاً من الدانتيل والمخمل، وأكملت إطلالتها بتسريحة جميلة مرفوعة للخلف تظهر أقراطها الماسية الناعمة.

شاهدي في الصور كيف تألقت لوسي لو Lucy Liu بإطلالتها الملكية من Carolina Herrera.

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سيدتي