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ضبط مدرسة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب في سوهاج‎

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ضبط مدرسة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب في سوهاج‎ ضبط مدرسة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب في سوهاج‎

دعارة – أرشيفية

وردت معلومات لمباحث الآداب العامة بمديرية أمن محافظة سوهاج بقيام “سهير م 42 مدرسة” مقيمة المنشاة  تقوم بادارة مسكنها للقيام باعمال الرزيلة والمنافية للآداب العامة، إذ تم إعداد مأمورية ضبط بعد استئذان النيابة تم استهداف مسكن المذكورة بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة الكوثر.

وتم ضبط محمد ح 48 موظف مقيم المنشاة وغادة ا 27 بدون عمل مقيمة القاهرة وذلك اثناء قيام الاخيرين ببمارسة الرزيلة داخل احدي الغرف بالمسكن وتم ضبط مبالغ مالية وهاتفان محمول  وبمواجهة المذكورة اعترفت بادارة السكن للقيام بالاعمال المنافية للاداب العامة وتباشر النيابة التحقيقات.

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